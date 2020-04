DAIMLER - Profitabilität leidet

Daimler AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 30,715 € (XETRA)

Das erste Quartal 2020 verlief für Daimler weniger erfolgreich, als der Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Beim Umsatz verlor das Unternehmen ca. 2,5 Mrd. EUR und meldete in diesem Jahr lediglich einen Absatz von 37,2 Mrd. EUR. Größere Probleme gab es auch bei der Profitabilität. Diese ging über alle Sparten zurück und der Nettogewinn brach im ersten Quartal von 2,15 Mrd. EUR auf 168 Mio. EUR ein (siehe hier).

Dem Aktienkurs schaden die heute vorgelegten Quartalszahlen noch nicht. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt die Aktie 2,32 % im Gewinn und erreicht sogar ein kurzfristig neues Hoch. Die Bullen sind damit die ganze Woche gut unterwegs und schicken sich an, die Mitte März bei 21,01 EUR begonnene Erholung weiter voranzutreiben. Zuletzt hatte sich in dieser der Preisbereich ab 30,90 EUR als zu große Hürde herausgestellt und auch aktuell wird die Aktie noch in diesem Widerstandsbereich gehandelt.

Rally, Range oder Abwärtstrend?

Auf der kurzfristigen Ebene hat sich das Chartbild von Daimler zuletzt zwar etwas verbessern können, noch aber bestehen einige Risiken. Um diese zu eliminieren, müsste der Aktienkurs nachhaltig über 31,90 EUR ausbrechen. In diesem Fall könnte es zu weiteren Erholungsgewinnen zum EMA 200 kommen, der momentan im Preisbereich von gut 41 EUR zu finden ist.

Alternativ dazu scheitern die Bullen erneut im zentralen Widerstandsbereich bis hin zu 31,90 EUR. Kurzfristig könnte dies zu einem neuerlichen Test der ersten Unterstützung bei gut 27 EUR führen. Die Risiken würden zunehmen, sollte dieser Preisbereich nachhaltig unterschritten werden. Die nächsten Ziele liegen dann um 24 EUR und anschließend bereits beim Jahrestief bei 21 EUR.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)