Daimler - Vorläufige Ergebnisse im ersten Quartal über Markterwartung

(Streicht vorletzten Satz. Daimler hat sich nicht zum Gesamtjahr geäußert)

Stuttgart (Reuters) - Der Autobauer Daimler ist mit den vorläufigen Ergebnissen des ersten Quartals zufrieden.

Wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab, liegen die Absatzzahlen deutlich über der Markterwartung. Das erste Quartal des Jahres sei unter anderem von einem gesteigerten Absatz bei Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz positiv beeinflusst worden. Besonders gut sei das Geschäft auf dem wichtigen Markt China gelaufen. Die vollständigen Quartalszahlen will das Unternehmen am 23. April veröffentlichen.