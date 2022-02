Das hat mich beim Kauf meines ersten NFT erschreckt

Wie viele andere Investoren auch, bin ich neugierig auf NFTs geworden, weil viele Leute damit Geld zu verdienen scheinen.

Der NFT-Bereich ist besonders anfällig für Trading - eine Aktivität, die eine kontraproduktive Anlegermentalität fördern kann.

Langfristige Investoren müssen lernen, ihre Emotionen zu kontrollieren, um dauerhaft gute Entscheidungen zu treffen.

Wichtige Punkte

Ich stand auf einer Warteliste, um meinen ersten nicht-fungiblen Token (NFT) zu kaufen. Die Warteliste wurde nach dem Zufallsprinzip erstellt, so dass ich nicht wusste, wann oder ob meine Nummer aufgerufen werden würde. Als sich die Leute vor mir in der Schlange die Jetons schnappten, verspürte ich einen überraschenden Adrenalin- und Angstschock. Aber als das letzte NFT aus der Kollektion gekauft wurde, beruhigte ich mich wieder und ging davon aus, dass ich es verpasst hatte. Ich spürte, wie sich mein Herzschlag langsam wieder auf ein normales Maß reduzierte.

Ich hatte mich geirrt. Als ich später am Tag meine E-Mails überprüfte, kam das Adrenalin sofort zurück. Auf dem Launchpad, auf dem ich meine NFT gekauft hatte, konnte man sein Konto im Voraus aufladen und automatisch einen NFT kaufen, wenn die Nummer aufgerufen wurde. Ich hatte diese Funktion genutzt, und so wurde der Kauf ohne mein Wissen durchgeführt.

Lass mich dir erklären, warum ich Angst vor dem NFT-Markt habe, während ich über meine emotional aufgeladene Erfahrung nachdenke. Wenn du einen NFT kaufen willst, ist eine gesunde Portion Selbsterkenntnis wichtig, um zu verhindern, dass du kopfüber in ein gefährliches Loch fällst.

Warum ich überhaupt einen NFT gekauft habe

Einfach ausgedrückt, ist ein NFT digitales Eigentum mit nachweisbaren Eigentumsrechten. Oft handelt es sich dabei um ein Bild, aber es können auch andere Dinge sein, wie Sammelkarten, Musik und mehr.

Und ich will nicht um den heißen Brei herumreden: Ich bin neugierig auf NFTs geworden, weil ich gesehen habe, wie Menschen damit Geld verdienen - in einigen Fällen sehr viel Geld.

Das extremste Beispiel ist der Bored Ape Yacht Club. Du hättest eines dieser Bilder im April 2021 für 0,08 Ether, dem nativen Token der Ethereum-Blockchain, neu kaufen können. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt der billigste Bored Ape bei 97 Ether (etwa 300.000 US-Dollar) - eine Steigerung um das 1.200fache in weniger als einem Jahr.

Ein NFT-Projekt zu finden, das auch nur einen Bruchteil des Erfolgs des Bored Ape Yacht Clubs hat, könnte zu einem 100-Bagger führen - eine Investition, die das Leben verändert. Das mag oberflächlich klingen. Aber seien wir mal ehrlich: Du würdest diesen Artikel wahrscheinlich nicht lesen, wenn es kein Geld in NFTs gäbe.

Allerdings bin ich nicht so naiv zu glauben, dass alle NFT-Projekte das gleiche Potenzial haben - das haben sie nicht.

Deshalb begann ich meine Reise mit vorsichtiger Neugierde. Ich fand ein NFT-Projekt, das differenziert genug aussah, um Potenzial zu haben. Aber es war eines, bei dem ich mich nicht schlecht fühlen würde, wenn der Wert sinken würde und ich auf dem gekauften Bild sitzen bliebe. Außerdem war es günstig genug, um meine Zehen ins Wasser zu halten, aber teuer genug, um mir bei Bedarf eine finanzielle Lektion zu erteilen.

Die NFT-Lektion, die ich lerne

Nachdem ich einige Zeit in Online-NFT-Gemeinschaften verbracht habe, bin ich davon überzeugt, dass die meisten Leute einfach nur versuchen, schnell reich zu werden. Das zeigt sich auch an dem oft wiederholten Motto der NFT-Investoren, WAGMI - „Wir werden es alle schaffen“.

Die meisten Menschen betrachten NFT als eine Art Handel. Und ein Handel ist von Natur aus kurzfristig und basiert auf der Theorie des größeren Fools - man versucht einfach, etwas zu einem höheren Preis an jemand anderen abzugeben. Die Art und Weise, wie viele Händler dies tun, unterscheidet sich nicht wesentlich von einem Pump-and-Dump-System. NFT-Projekte werden in den sozialen Medien angepriesen, bis der Mindestpreis deutlich steigt und die ersten Käufer absteigen.

Ich empfand den gesamten Prozess des Kaufs meines ersten NFT jedoch als berauschend. Adrenalin und Dopamin flossen in Strömen, als ich mir die Möglichkeit blitzschneller Gewinne ausmalte. Diese kurzfristige Denkweise ist gefährlich und kann dazu führen, dass Menschen keine soliden finanziellen Entscheidungen mehr treffen, mich eingeschlossen.

Der große Investor Charlie Munger sagte: „Wenn du die moderne Welt nimmst, in der man versucht, dir beizubringen, wie man aktiv mit Aktien handelt, dann ist das für mich ungefähr so, als würde man versuchen, einen Haufen junger Leute dazu zu bringen, mit Heroin anzufangen.“

Illegale Drogen beeinträchtigen das Urteilsvermögen und machen süchtig. Meiner Meinung nach sollten Anleger Mungers Warnung beherzigen, wenn es um den Handel mit allem geht, auch mit NFTs.

Was nun?

Versteh mich nicht falsch: Einige NFT-Projekte haben hochkarätige Entwickler mit detaillierten Plänen, die Gemeinschaften bilden, die ihre NFTs langfristig halten wollen. Auch wenn mir der NFT-Bereich Angst macht, heißt das nicht, dass ich ihn meide - ich habe inzwischen meinen zweiten NFT gekauft.

Ich plädiere einfach für eine gesunde Einstellung zum Investieren. Nichts kann deine Investition schneller zum Scheitern bringen, als ein schlechtes Investitionsverhalten zu pflegen. Wie Munger auch sagt: „Es ist bemerkenswert, wie viel langfristigen Vorteil Leute wie wir dadurch erlangt haben, dass wir versucht haben, nicht dumm zu sein, anstatt zu versuchen, sehr intelligent zu sein.“

Unkontrolliert kann der Kauf von NFTs Gefühle auslösen, die zu schlechtem Investitionsverhalten motivieren. Wenn du ein NFT kaufst, ist es wichtig, dass du eine gute, gefestigte Anlagementalität und eine gesunde Portion Selbstbewusstsein hast, um sicherzustellen, dass du, wie Munger es ausdrückt, „konsequent nicht dumm bist“.

Der Artikel Das hat mich beim Kauf meines ersten NFT erschreckt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde auf Englisch verfasst und am 13.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. besitzt Ethereum. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Ethereum.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images