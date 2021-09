Das ISAE SUPAERO öffnet am Samstag, den 9. Oktober 2021 von 10 bis 18 Uhr seine Tore zum Campus

Als Teil seiner ‚Fête de la Science‘, die in diesem Jahr unter dem Thema „Das Abendteuer Entdeckung“ stattfindet, wird das ISAE-SUPAERO am Samstag, den 9. Oktober von 10 bis 18 Uhr wieder einmal seinen gesamten Campus für die Öffentlichkeit öffnen.

Unter Einhaltung der Hygieneregeln und Vorlage des COVID-Zertifikats werden zu diesem Event für Familien, Unternehmen, Partner, Journalisten und Studenten etwa 3000 Menschen erwartet!

Das ISAE-SUPAERO bietet zum ersten Mal die Möglichkeit, den Campus in Form von thematischen Touren zu besichtigen. Zu diesen zählen die Orientierungstour, die Luftfahrttour, die Raumfahrttour, die Tour zur nachhaltigen Entwicklung, die Familientour und eine kurze Vorstellungstour des ISAE-SUPAERO.

Zeitgleich werden die Konferenzen auf der Website des Instituts live übertragen, sodass so viele Menschen wie möglich an ihnen teilhaben können.

Das Programm umfasst

- Besichtigungen der Labore und Forschungsabteilungen

- Besichtigung des aeroakustischen Windtunnels

- Vorführungen der Infrastrukturen von ISAE SUPAERO

- Treffen mit den Studentenclubs

- Ausstellung: 1961-2021 Toulouse, eine erfolgreiche Dezentralisierung von Luft- und Raumfahrt

- Vorstellung von Lösungen zum digitalen Lernen und digitalen Bildungsinnovationen

- Verschiedene Informationsstände zu Kursen und Quizspiele, bei denen man sein Wissen im Bereich der internationalen Ausbildung testen kann

- Konferenzen: „Abendteuer Wissenschaft, der Motor der Forschung“, „Geheimnisse des Planeten Mars: Tauchen Sie ein in die Missionen Insight und Perseverance“, „Die Zukunft des zivilen Luftverkehrs: Welchen Nutzen gibt es für unsere Gesellschaft?“

- Tour „Mein Studentenleben am ISAE-SUPAERO"

- „Für einen grünen Campus“: ein Update über das Engagement und die Initiativen des ISAE-SUPAERO hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung

- Besichtigungen des InnovSpace Fablab mit einem exklusiven Workshop zur Herstellung von Holzobjekten unter Einsatz von Laserschnitttechnik

FOKUS AUSBILDUNG

Alle Informationen über unsere Ausbildungsprogramme finden Sie an unseren Ständen und bei unseren Konferenzen. Ein Webinar, in dem der Master of Science in Luft- und Raumfahrttechnik sowie die verschiedenen spezialisierten Master behandelt werden, wird ab 16 Uhr auf Englisch stattfinden. Egal, von wo aus Sie sich verbinden, Sie können uns all Ihre Fragen stellen!

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.isae-supaero.fr und in unseren sozialen Netzwerken: Halten Sie sich auf dem Laufenden!

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Freier Eintritt

Ausweis erforderlich

Der Gesundheitspass am Eingang ist verpflichtend

Adresse: 10 avenue Édouard Belin 31055 Toulouse

