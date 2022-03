Das wertvollste deutsche Unternehmen in 2030 – hier sind meine 2 Top-Kandidaten

An den wertvollsten börsennotierten Unternehmen kann man schön den wirtschaftlichen Wandel über die Zeit ablesen. Im Jahr 2006 war E.ON das wertvollste Unternehmen im DAX. Vor dem Atomausstieg und der Energiewende war E.ON ein breit aufgestellter Energiekonzern. Im Jahr 2014 führte dann Bayer die Liste an. Dies war vor der Monsanto-Übernahme durch den Chemie- und Pharmakonzern. Heute sind Linde und SAP die wertvollsten DAX-Werte mit einer Marktkapitalisierung von 142 Mrd. Euro und 119 Mrd. Euro. (Stand: 25.03.22, gilt für alle Angaben). Sie verdeutlichen die aktuell hohe wirtschaftliche Bedeutung von Industriegasen und Softwarelösungen. Wer könnte diese Liste im Jahr 2030 anführen?

Biontech

Da ich leider wenig von Biotechnologie verstehe, investiere ich normalerweise nicht in diesem Bereich. Bei Biontech bin ich jedoch geneigt, eine Ausnahme zu machen. Denn bei dem 2008 gegründeten Mainzer Unternehmen ist die langfristige Chance meiner Einschätzung nach so hoch wie bei keinem anderen deutschen Konzern.

Ausgestattet mit vielen Milliarden Euro aufgrund des Corona-Impfstoffs und geführt von charismatischen Gründern, die als weltweit Erste eine genehmigte mRNA-Therapie entwickelten, sehe ich immense Chancen im Bereich der Entwicklung weiterer Immuntherapien. Es werden aktuell bereits neun Therapien gegen Krebs getestet. Auch an mRNA-Wirkstoffen gegen Autoimmunkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und entzündlichen Erkrankungen wird gearbeitet.

Aktuell verdient Biontech aber noch prächtig mit den Corona-Impfstoffen. Allein in den ersten neun Monaten 2021 fiel ein Gewinn von 7 Mrd. Euro an. Rechnet man diesen auf das Gesamtjahr 2021 hoch (die Zahlen für das Gesamtjahr sind noch nicht veröffentlicht), kommt man bei einer Marktkapitalisierung von 37 Mrd. Euro auf ein KGV von 4. Mit einem Rückgang der Corona-Impfungen wird dieser Gewinn natürlich schrumpfen. Es wird meiner Meinung nach aber nicht so sein, dass der Umsatz mit Corona-Impfstoffen in wenigen Monaten gegen null sinken wird. Neue Varianten und Booster-Impfungen lassen grüßen. Bis zum Jahr 2030 könnten dann neue zugelassene Wirkstoffe Biontech zum Titel des wertvollsten deutschen börsennotierten Unternehmens verhelfen.

Etwas weniger spekulativ, aber auch aus dem Gesundheitsbereich ist Siemens Healthineers . Mit einer Marktkapitalisierung von 62 Mrd. Euro ist der Medizintechnikhersteller heute weniger als halb so viel wert wie der aktuelle Spitzenreiter Linde. Das Unternehmen aus Erlangen verdient nicht nur am Verkauf der unterschiedlichsten medizinischen Geräte, sondern auch an den Wartungen und Verbrauchsmaterialien für diese Geräte. 54 % der Umsätze entstammen aus diesen wiederkehrenden Geschäften.

Aufgrund des demografischen Wandels und technologischen Fortschritts wird die Nachfrage nach modernen medizinischen Geräten weiter steigen. Das Unternehmen ist als breit aufgestellter Technologieführer gut positioniert, um davon zu profitieren. Der vergleichbare Umsatz stieg im letzten Quartal um 10 %, der Gewinn nach Steuern um 8 %. Für die nächsten drei Jahre wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6 bis 8 % prognostiziert. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um 12 bis 15 % steigen.

Neben dem organischen Wachstum vergrößert sich das Unternehmen durch Übernahmen. Im April 2021 wurde die 16,4 Mrd. US-Dollar schwere Übernahme des US-Unternehmens Varian abgeschlossen. Hierdurch ist Siemens Healthineers jetzt auch im Bereich Krebsbehandlung, insbesondere der Strahlentherapie, stark aufgestellt. Das 35er-KGV finde ich angesichts des wenig zyklischen Geschäfts und der guten Wachstumsaussichten angemessen. Ich traue dem Unternehmen zu, seinen Börsenwert bis 2030 stark zu steigern.

Der Artikel Das wertvollste deutsche Unternehmen in 2030 - hier sind meine 2 Top-Kandidaten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Siemens Healthineers. The Motley Fool empfiehlt SAP.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images