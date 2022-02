DAX am Mittag - Heute ziemlich richtungslos

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.373,01 Pkt (XETRA)

Nach dem massiven bullischen Reversal am Montag und der unerwartet steilen Rally am Dienstag erreichte der DAX gestern ein neues Wochenhoch an der über die Hochs seit Ende Januar gelegten Abwärtstrendlinie. Dort kamen plötzlich die Verkäufer ins Spiel, der Rest des Tages wurde von Gewinnmitnahmen und moderat fallenden Kursen geprägt. Wir sehen also aktuell eine Verschnaufpause innerhalb der Rally seit dem Montagstief. Sowohl im gestrigen als auch im heutigen Handel verteidigen die Käufer noch den Support bei 15.290 - 15.340 Punkten.

Mittagsausblick für Donnerstag, den 17.02.2022

Bislang kann die Korrektur seit dem gestrigen Hoch als bullische Konsolidierung auf hohem Niveau kategorisiert werden. Diese könnte sich bei einem signifikanten Unterschreiten des Supports bei 15.290 - 15.340 Punkten auch noch problemlos bis 15.200 oder 15.107 - 15.163 Punkte ausdehnen.

Solange der Support aber gehalten wird, wäre auch ein neuer Angriff auf die Abwärtstrendlinie möglich. Klettert der Index letztlich über diese Abwärtstrendlinie und das gestrige Tageshoch, wäre ein weiterer Aufschwung bis 15.737 Punkte denkbar.

Kritisch wird es auf der Unterseite erst bei einem nachhaltigen Abrutschen unter 15.100 Punkte, dann trübt sich die kurzfristige Situation wieder stark ein. In diesem Fall droht eine erneute Übernahme der Bären mit fallenden Notierungen in Richtung 15.000 - 15.040 oder darunter an die Tiefs aus dem Mai und Oktober bei 14.800 - 14.820 Punkten.

Fazit: Das Rallymomentum ist seit gestern gebrochen, die abnehmenden Kursausschläge signalisieren ein sehr kurzfristig neutralen Konsolidierungsmodus. Prinzipiell bleibt der DAX mit der Steilvorlage der Käufer bullisch, wobei es aktuell unklar ist, ob sich die Konsolidierung preislich und zeitlich noch ausdehnen wird. Die Bullen haben mit der mehrfach bestätigten Abwärtstrendlinie einen guten Trigger auf der Oberseite.

