Dax am Verfallstag höher erwartet - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Verfall an den Terminmärkten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag war er um 0,2 Prozent tiefer auf 13.886,93 Punkten aus dem Handel gegangen, nachdem überraschend viele US-Amerikaner in der Vorwoche einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt hatten.

Im Terminkalender stehen zum Wochenschluss die Stimmungsbarometer der deutschen und der europäischen Einkaufsmanager. Die nicht direkt von den Lockdowns betroffenen Dienstleistungsbranchen entwickelten sich wohl weiter recht robust, schätzt Commerzbank-Analyst Christoph Weil. "Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie dürfte die fortgesetzte Erholung in diesem Bereich bestätigen, auch wenn das Tempo etwas nachlassen sollte."

Bei den Unternehmen will der Versicherer Allianz Zahlen vorlegen. Zudem verfallen am Freitag Optionen auf Indizes und einzelne Aktien. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.886,93

Dax-Future 13.934,00

EuroStoxx50 3.681,04

EuroStoxx50-Future 3.688,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 31.493,34 -0,4 Prozent

Nasdaq 13.865,36 -0,7 Prozent

S&P 500 3.913,97 -0,4 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei 30.017,92 -0,7 Prozent

Shanghai 3.689,90 +0,4 Prozent

Hang Seng 30.538,49 -0,2 Prozent