Dax: Analysten sehen Leitindex weiter im Seitwärtstrend – „Schnupperhoch“ ohne allzu „bearishe Botschaft“

Der August steht bei an der Börse in keinem guten Ruf. Statistisch gehört der Spätsommermonat zusammen mit dem September zu den schwächeren Phasen des Dax . Der hoffnungsfrohe Start in den August dürfte daher auch nur ein „Strohfeuer“ gewesen sein, stellt der technische Analyst Jörg Scherer von HSBC in einem Tageskommentar fest. Die Verfassung des Dax sei zwar noch gut, aber mit der Widerstandszone um 15 700 bis 15 810 stehe der Index vor einer beachtlichen Hürde. Angesichts der schwierigen Saisonalität dürfte ein Ausbruch über diesen Bereich, wo auch das Rekordhoch liegt, schwer fallen. Andererseits hält der technische Analyst das Rückschlagspotenzial für begrenzt. Schon bei 15 440 und dann bei 15 300 Punkten macht er tragfähige Unterstützungen aus.

Auch Marcel Mussler hält den gescheiterten Ausbruchsversuch zu Monatsbeginn nicht für allzu tragisch. Das „Schnupperhoch“ vermittele daher keine allzu „bearishe“ Botschaft, stellt der technische Analyst und Verfasser der „Mussler Briefe“ fest. Mit dem Hoch am Montag bei 15 700 Punkten sei wohl nur die obere Begrenzung einer Seitwärtsspanne mit 15 423 Punkten als unterem Rand ausgelotet worden. Und selbst ein Ausbruch nach unten wäre nicht allzu tragisch. Schon im Bereich von 15 300 Punkten macht Mussler eine solide Unterstützung aus. Erst darunter befürchtet Mussler „richtiges Absturzpotzenzial“.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solarseven / Shutterstock.com

