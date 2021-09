Dax-Anleger halten sich vor EZB-Zinsentscheid zurück

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger halten vor der EZB-Zinssitzung die Füße still. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag 0,2 Prozent auf 15.901 Punkte nach.

"Was die am Donnerstag anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank angeht, hält sich die Erwartungshaltung der Anleger in Grenzen", sagte Jochen Stanzl, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. "Unter ihnen reift mehr und mehr die Gewissheit, dass die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise schon wieder zu schwach ist, um ein Strammziehen der geldpolitischen Zügel zum jetzigen Zeitpunkt zu rechtfertigen."

Bei den Einzelwerten stand die Deutsche Telekom im Rampenlicht. Die Titel zogen knapp drei Prozent an und setzten sich damit an die Spitze der Dax-Gewinner. Der Bonner Konzern kommt der angestrebten Mehrheit am US-Mobilfunker T-Mobile US näher und holt dafür auch den japanischen Technologieinvestor Softbank an Bord. Zugleich zieht sich die Telekom endgültig aus den Niederlanden zurück und verkauft ihre Tochter T-Mobile Netherlands für 5,1 Milliarden Euro. Damit werde die Tochter etwas höher bewertet als erwartet, sagten Händler.