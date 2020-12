DAX bäumt sich vor dem Lockdown auf

Verheissungsvoller Wochenstart

Zum Handelsstart sah man im DAX bereits ein Kursplus, welches über den Schlussnotierungen vom Freitag lag. Daran knüpfte der Index direkt an und konnte bis zum Mittag auf knapp 13.300 Punkte steigen. Ein Level, welches als obere Handelsspanne mehrere Wochen einen Widerstand ausbildete.

Der Schwung ließ am Nachmittag deutlich nach. Nachdem der Dow Jones am seinem Allzeithoch kratzte und danach korrigierte, kamen auch die DAX-Kurs etwas zurück.

Dennoch wurden die Kursverluste vom Freitag aus Sicht der Punktestatistik aufgeholt und mit 12.223 Punkten zumindest das Eröffnungslevel vom Donnerstag wieder erreicht.

Folgende Eckdaten skizzierten den Handelstag:

Eröffnung 13.224,26PKT Tageshoch 13.292,30PKT Tagestief 13.190,53PKT Vortageskurs 13.114,30PKT

Den starken Verlauf bis Mittag mit anschliessender Korrektur sehen Sie in folgendem Intraday-Chartbild:

Nach XETRA-Schluss fielen die Kurse an der Wall Street wieder zurück. Insgesamt bleibt die Marktstimmung jedoch positiv. Vielleicht kann die US-Notenbank FED am Mittwoch mit Maßnahmen oder aber der Kongress mit Liquiditätsspritzen aufwarten. Hier steht noch immer eine parteiübergreifende Einigung auf ein rund 900 Milliarden US-Dollar schweres Konjunkturpaket im Raum.

Welche Aktien rangierten in der Gunst der DAX-Anleger?

Aktien-Bewegungen im DAX

Nach der Verkündung des harten Lockdowns ab Mittwoch profitierte heute erneut die Delivery Hero. Die Aktie näherte sich ihrem Allzeithoch und bringt damit eine ganze Branche ins Scheinwerferlicht, die in der Corona-Zeit weiterhin solide Umsätze verzeichnen kann. In diesem Zusammenhang steig auch HelloFresh am Morgen. Wir berichteten über das Allzeithoch, was sich bereits am Morgen abzeichnete, im Händlerinterview:

Sie setzte sich auch mit Blick auf einen weiteren Lockdown an die Spitze des DAX. Auch der andere große Wert aus dem MDAX, die HelloFresh, konnte heute stark zulegen und notierte am Abend auf einem Allzeithoch.

Hinter Delivery Hero waren die meisten Autobauer heute gefragt. Nicht alle, denn Volkswagen bekommt die Corona-Krise direkt in den Werken zu spüren. Der Autobauer will mit Beginn der Nachtschicht zum Dienstag seine Produktion verringern und in Wolfsburg selbst sowie im Braunschweiger Zuliefererwerk das Tempo drosseln. Dies ist vor allem den aktuell zunehmenden Corona-Fällen in der Belegschaft geschuldet.

Daimler und BMW waren somit nicht betroffen und konnten Kursgewinne verzeichnen. Insgesamt gab es nur drei Verlierer im DAX heute.

Das vollständige Ranking sehen Sie an dieser Stelle:

Wie wirkte sich der heutige Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der Widerstand von 13.300 Punkten ist wieder in Reichweite gewesen und damit die rote Kerze vom Freitag fast aufgeholt. Somit bleibt die mittelfristig etablierte Bandbreite der Kursnotierungen zwischen 13.000 und 13.300 Punkten weiter das Maßband der Marktteilnehmer.

Darüber dürfte es ohne große Impulse schwer werden, sich zu etablieren:

Kann die 13.000 als runde Marke morgen direkt wieder angelaufen und ggf. überschritten werden?

