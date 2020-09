DAX®: Befreiungsschlag oder negative Weichenstellung - Zertifikate Aktuell vom 14.09.2020

In einer so engen Spanne wie die letzten Tage war der DAX ® selten - ein gutes oder schlechtes Zeichen für diese Woche?Über welche Marken müsste es denn nun mal drüber gehen, soll es einen Befreiungsschlag geben? Oder ist das Risiko auf der Unterseite nun doch größer? Immerhin kommt der DAX ® seit Juni nicht signifikant voran... Fragen von Antje Erhard (Der Aktionär TV) zu den charttechnischen Aussichten der Woche am Deutschen Aktienmarkt an Jörg Scherer, HSBC.# dax #chartanalyse►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6053Gta0U►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6054Gta0q