Dax: Bis zu dieser Marke muss es der Leitindex für eine Chance auf nachhaltige Erholung schaffen

Der Dax kann heute trotz der in den USA laufenden Wahlen und der allgemein befürchteten Unsicherheit ob des Ausgangs einiges an Boden gut machen und steht derzeit mit einem Plus von 2 Prozent wieder über der Marke von 12.000 Punkten.

Für nachhaltige Entlastung am deutschen Aktienmarkt würde ein weiterer Anstieg über 12.055 Punkte sorgen. Diese Aussage begründete Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel am Dienstag in einer Studie mit einem dort verlaufenden charttechnischen Erholungsniveau, einem sogenannten Fibonacci-Retracement. Bei 12.055 Zählern hätte der deutsche Leitindex einen großen Teil der Verluste aus der zweiten Oktoberhälfte wieder aufgeholt. Im Tageshoch von knapp 12.029 Punkten kam der Dax dieser Marke an diesem Dienstag bereits sehr nahe. „Die Nervosität und Spannung bleiben extrem hoch", schrieb der Experte. Es sei die Woche der Wahrheit, das Risiko liege im Umgang der Marktakteure mit dem US-Wahlergebnis. Euphorie und Hysterie lägen näher beisammen denn je.