DAX blickt zum Rekordhoch, Bitcoin war bereits dort, Erleichterung bei XIAOMI und FED-Event voraus

Replaced by the video

Was treibt den Markt an und was ist in dieser Woche noch zu erwarten? Dabei spielen wir auf die FED-Sitzung an und das Stimulus-Paket der US-Regierung.

Ebenfalls in Rekordlaune ist der Bitcoin. Am Wochenende notierte er bei über 61.000 US-Dollar und korrigiert nun leicht am Montagmorgen.

Aus Unternehmenssicht berichten wir über XIAOMI. Der drittgrößte Handyhersteller kann bei Anlegern punkten, nachdem eine Meldung aus den USA hier für Phantasie sorgte. Der "Boykott" wurde

zurückgenommen und Aktionäre sehen damit wieder mehr Potenzial bei den Aktien.

Beachten Sie bitte die Zeitumstellung in Amerika, die sich auf Termine aus dem Wirtschaftskalender auswirkt.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ Media GmbH und der LS Exchange in den neuen Handelstag.

Zugehörige Wertpapiere: ickt zum Rekordhoch, Bitcoin war bereits dort, Erleichterung bei XIAOMI und FED-Event voraus