DAX: Chance von 136 Prozent p.a.

Der November und der Dezember gehören laut statistischen Erhebungen zu den besseren Monaten eines Börsenjahres. Auch in diesem Jahr könnte diese Saisonalität wieder eine Rolle spielen. Ob aber der DAX von Anfang November bis Ende Dezember durchstarten kann - davon ist eher nicht auszugehen. Denn aktuell gibt es doch einige Belastungsfaktoren. Diese werden unter anderem abgebildet im ifo-Index. Das an der Börse vielbeachtete Konjunktur-Barometer sank im Oktober das vierte Mal in Folge. „Lieferprobleme machen den Firmen zu schaffen. Die Kapazitätsauslastung in der Industrie sinkt. Sand im Getriebe der deutschen Wirtschaft hemmt die Erholung“, wurde ifo-Präsident Clemens Fuest per Pressemitteilung zitiert.

Belastungsfaktoren

Unterbrochene Lieferketten, hohe Rohstoffpreise, eine zunehmende Inflationsangst - es gibt eine Reihe an Belastungsfaktoren, die für eine zumindest kurzfristige Korrektur sorgen könnten. Dagegen spricht indes die anfangs angesprochene, positive Saisonalität. Alles in allem würde es somit nicht verwundern, wenn sich der DAX in den kommenden Wochen weiterhin seitwärts bewegt - was er schon seit Anfang April tut, also seit mehr als einem halben Jahr. Eine ausgiebige, wochenlange Jahresendrallye ist somit eher nicht zu erwarten. Kurz noch zum Chart. Einen wichtigen Widerstand stellt das aktuelle Allzeithoch bei 16.030 Punkten dar. Erst wenn der DAX dieses überwinden kann, wird weiteres Kurspotenzial freigesetzt.

Fazit

Mit einem StayLow-Optionsschein auf den DAX (WKN SB6RQM) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich der deutsche Leitindex bis einschließlich zum 17.12.2021 durchgehend unter der Knockout-Schwelle von 16.300 Punkten bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 25. Oktober 2021 um 19.25 Uhr (Briefkurs 8,20 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 22 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls der DAX das Allzeithoch bei 16.030 Zählern nach oben überwinden kann.

DAX (in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16.030 Punkte (Allzeithoch)

StayLow-Optionsschein auf DAX (Stand: 25.10.2021, 19.25 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: SB6RQM Typ: Staylow akt. Kurs: 8,10 / 8,20 Euro Emittent: Société Générale Schwelle: 16.300 Punkte Basiswert: DAX akt. Kurs Basiswert: 15.599 Punkte Laufzeit: 17.12.2021 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 21,9% (136% p.a.) Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.