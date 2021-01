Dax: Charttechnisch stabil, aber keine Euphorie – Privatbank Donner & Reuschel nennt kurzfristiges Worst-Case-Szenario und Dax-Ziel für 2021

Die Charttechniker der Privatbank Donner & Reuschel sehen den Dax nach seinem zum Jahresstart erreichten Rekordhoch bei 13.907 Punkten in einer stabilen Verfassung. Mit einem euphorischen Kursverlauf rechnen sie gleichwohl zunächst nicht, wie sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieben.

Bei knapp unter 14.000 Punkten machen die Experten eine wichtige Hürde aus für den deutschen Leitindex, während sie das kurzfristige Worst-Case-Szenario bei 13.500 Punkten sehen. Dabei sei es möglich, dass der Dax die Kurslücke bei 13.602 Punkten kurz vor Weihnachten schließe, was jedoch an der aktuellen Stabilität des Dax nichts ändere.

Die Marke von 15.000 Punkten bleibt laut Donner & Reuschel ein realistisches Dax-Ziel für das Börsenjahr 2021.

onvista/dpa-AFX

