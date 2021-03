DAX: Dicke Vorschusslorbeeren

Die Federal Reserved Bank (Fed) hat gestern Abend ihren Leitzins wie erwartet in der Spanne zwischen 0,00 und 0,25 Prozent belassen. Bereits im Vorfeld zeichnete sich in der Nachbörse bei Dax-Index ein weiteres Rallyehoch ab, dieses wurde um 14.670 Punkten markiert. Für den heutigen Tag bedeutet dies einen deutlich festeren Handelsstart, allerdings begrenzen noch immer einige Widerstände das Aufwärtspotenzial beim heimischen Barometer.

Besonders bei den Projektionen der Fed ist großer Optimismus zu erkennen, die Notenbank schätzt das US-Wachstum auf 6,5 Prozent für das laufende Jahr und 3,3 Prozent für 2022. Die PCE-Inflation für das laufende Jahr wird der Bank nach um 2,4 Prozent liegen, bevor sie im nächsten Jahr auf den Normalwert von 2,0 Prozent zurückfällt.

Das gab den Börsen entsprechend wieder Vorschub, der Deutsche Aktienindex DAX könnte direkt an seine obere Trendkanalbegrenzung um 14.660 Punkten hochschießen. Darüber findet sich ein weiteres Ziel um 14.660 Zählern.

Auf der Unterseite ist der Index vergleichsweise gut abgesichert, eine erste potenzielle Unterstützung findet sich bei 14.511, darunter bei glatt 14.400 Punkten. Sollte es zu weiteren Abschlägen kommen, müssten noch einmal die Hochs aus Anfang dieses Jahres um 14.200 Punkten zum Zuge kommen.

Erste Wirtschaftsdaten aus dem deutschen Raum stehen bereits in wenigen Minuten mit frischen Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) für Januar an, gefolgt von der Mobilitätsveränderung in der Corona-Pandemie per KW 10. Zeitgleich werden auch die Umsätze im Gastgewerbe für den Monat Januar veröffentlicht. Ab 10:00 Uhr stößt Italien mit Daten zur Handelsbilanz aus Januar hinzu, eine Stunde später folgt das Äquivalent für die EWU.

Ab 13:30 Uhr sind wieder die USA mit den wöchentlichen Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe mit dabei, zeitgleich wird der wichtige Philadelphia Fed Index für den Monat März veröffentlicht. Um 15:00 Uhr folgt der Index der Frühindikatoren per Februar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.600 // 14.626 // 14.670 // 14.726 // 14.744 // 14.789 Unterstützungen: 14.519 // 14.461 // 14.409 // 14.310 // 14.197 // 14.131

