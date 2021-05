DAX - Eine turbulente Achterbahnfahrt

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.113,56 Pkt (XETRA)

Achterbahnfeeling pur.

Reminder: "Bei 15.345 Punkten liegt ein wichtiges Projektionsziel. Sie wurde erreicht. Wahrscheinlich wird eine volatile, schaukelige, richtungssuchende Marktphase. Ich habe sie mit dem dünnen, grauen Pfeil vorsichtig angedeutet. Die dabei entstehen Muster müssen dann gelesen und interpretiert werden".

Chart1 Vorher vs Chart2 aktuell.

Chart2 zeigt die mehrwöchige Range, die sich ausgebildet hat. Der Index pendelt zwischen 14.828 und 15.515 Punkten hin und her. Seit gestern prallt der Index an der 15.515 nach unten ab. Heute gab es zwar intraday zeitweise starke Kursabschläge, nach hinten hin konnten sich die Kursnotierungen erholen. Hintergrund ist der, dass auch die US-Indizes ihre starken Kursverluste intraday wieder abbauen können. Bisher haben wir es mit einer mehrwöchigen Range zu tun, in der die Kurse wie ein Pingpong-Bällchen hin- und herlaufen. Ein Anstieg über die Barriere bei 15.515 würde neues Aufwärtspotential freimachen. Ein Bruch der 14.828 würde hingegen eine Preiskorrektur 14.420, eventuell auch 14.135 Punkte freimachen.

Man merke sich: Im Bereich von übergeordneten Zielprojektionen kann es ungemütlich werden. Statistisch gesehen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Volatilität zunimmt, das Kursgeschehen unruhiger wird und der Übergang in eine relevante Abwärtskorrektur möglich wird.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)