DAX: EMA 50 sorgt für Stabilisierung

Mit einem astreinen Kurseinbruch von zeitweise 4,31 Prozent zum Freitagsschlussstand begann der Deutsche Aktienindex DAX die aktuelle Handelswoche und testete intraday sogar den 50-Tage-Durchschnitt. Damit ist das Barometer ganz klar an seinem Allzeithoch von 13.795 Punkten aus Anfang dieses Jahres gescheitert.

Auslöser für die temporären Kursabschläge war die Sorge um eine Coronavirus-Mutation, die besonders in England grassiert. Schlagbäume in Europa fallen wieder zu, der internationale Warenverkehr ist gestört. Diese Gemengelage wirkt sich nicht besonders freundlich auf die Börsen aus, allerdings hält der Deutsche Aktienindex ein vergleichsweise hohes Niveau und kann die Marke von 13.000 Punkten verteidigen.

Die weiteren Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen erst noch abgewartet werden, entsprechend dürften sich europäische Aktienindizes äußerst volatil präsentieren. Für den DAX-Index bedeutet die Handelsspanne zwischen 12.880 und 13.460 Zählern zunächst wieder einmal eine neutrale Ausgangslage. Größere Impulse können entweder auf der Ober- bzw. Unterseite erwartet werden.

Seitens der noch geplanten Wirtschaftsdaten stehen heute lediglich Zahlen zum Volumen der EZB-Käufe von Staatsanleihen, Pfandbriefen und ABS-Papieren um 15:45 Uhr an. Um 16:00 Uhr wird das europaweite Verbrauchervertrauen per Dezember (vorläufig) vorgestellt. In puncto Brexit finden die Verhandlungsführer immer wieder Wege, eine Entscheidung hinauszuzögern. Einzig das US-Konjunktur- und Hilfspaket wurde am Wochenende unter Dach und Fach gebracht und hat ein Volumen von 900 Milliarden Dollar.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.292 // 13.400 // 13.460 // 13.517 // 13.565 // 13.624 Unterstützungen: 13.151 // 13.086 // 13.000 // 12.880 // 12.850 // 12.764

