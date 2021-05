DAX: Erfolgreiche Gegenwehr

Der Deutsche Aktienindex DAX konnte einen freundlichen Wochenstart in den Mai für sich verbuchen, trotz einer kurzzeitigen Attacke von Verkäufern. Noch intraday konnten sämtliche Verluste ausgebügelt werden und trieben das Barometer merklich voran.

Trotz der relativen Stärke des Barometers kam es zu keiner Auflösung der bisherigen Handelsspanne, die nun seit Anfang April andauert. Auf Sicht der nächsten Stunden könnte durchaus ein Rücklauf zurück an 13.330 Punkte gelingen. Aber erst darüber wird weiteres Kurspotenzial zurück an die Rekordstände von 15.501 Punkten freigesetzt werden können.

Ein bärisches Szenario für den DAX-Index würde sich dagegen unterhalb von 15.140 Punkten einstellen, dies würde Abschläge auf 15.000 Punkte und darunter auf den EMA 50 bei aktuell 14.812 Punkten verursachen. Noch zeigen sich Käufer aber kämpferisch und können das anhaltend hohe Niveau verteidigen.

Für deutliche Einschläge sorgen dagegen Lieferengpässe, wie beispielsweise bei Computerchips und einigen Rohstoffen. Das ließ die Preise entsprechend stark anziehen, wann dieser Knoten gelöst wird, ist unklar und dürfte einige Bereiche der Wirtschaft weiterhin ausbremsen. Ford beispielsweise muss seine Werke in Deutschland für einen Monat schließen.

Einen weiteren Handelstag in Folge fallen Japan und China feiertagsbedingt aus, erste Wirtschaftsdaten werden daher erst ab 8:45 Uhr mit Frankreichs Staatshaushalt aus März erwartet. Um 10:00 Uhr legt Großbritannien Daten zum Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per April, die BoE-Hypothekengenehmigungen, der Geldmenge M4 per März und der Verbraucherkredite aus März vor. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit ersten Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus März dazu, um 14:55 Uhr folgen die Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.361 // 15.498 // 15.505 // 15.620 // 15.654 // 15.701 Unterstützungen: 15.144 // 15.110 // 15.000 // 14.897 // 14.812 // 14.804

