Dax erobert 11.000 Punkte zurück – Gilead treibt Hoffnungen mit Erfolgsmeldung bei Remdesivir

Die Hoffnung auf Fortschritte im Kampf gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat die Erholung des Dax am Mittwoch angetrieben. Erstmals seit März schaffte es der deutsche Leitindex über die Marke von 11.000 Punkten. Am Nachmittag stieg der Dax zuletzt um 2,14 Prozent auf 11.026,91 Punkte. Seit dem Corona-Crashtief hat er sich damit um mehr als ein Drittel erholt.

Zuvor hatte die US-amerikanische Biotech-Firma Gilead mit dem Wirkstoff Remdesivir zur potenziellen Behandlung von Covid-19 einen Zwischenerfolg erzielt. In einer vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) durchgeführten Studie habe das Mittel den primären Endpunkt erreicht, teilte das Unternehmen mit. Detaillierte Informationen dazu soll es demnächst durch das Forschungszentrum selbst geben.

Die Aktie des Unternehmens ist in einer ersten Reaktion um über 8 Prozent in die Höhe geschossen.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Imagentle / Shutterstock.com