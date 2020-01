DAX - Es wird kein Irancrash kommen!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.219,14 Pkt (XETRA)

Trump trat am Freitag in seinem Golfclub in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida vor die Presse: "Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen." "Wir wollen keinen Regimewechsel" . Der Iran müsse aber seine Aggressionen im Nahen Osten und die "Destabilisierung" seiner Nachbarn beenden.

Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der Konflikt auf die Finanzmärkte haben wird. Das hängt natürlich maßgeblich von der Ausdehnung desselben ab. Wenn der Iran als Reaktion die Straße von Hormus versuchen sollte zu blockieren, sind kurzfristig starke Sell Offs wahrscheinlich. Ich gehe nicht davon aus, dass sich der Iran in eine direkte militärische Konfrontation mit den USA begeben wird. Ich befürchte eher, dass es vermehrt zu Terroranschlägen auf US Einrichtungen und Bürger kommen könnte. Das letztgenannte Scenario würde m.E. die Märkte nicht unter Druck bringen.

Eingangs zwecks Orientierung zu Beginn des neuen Jahres ein Vergleich der langfristigen Kursverläufe (30 Jahre) von DOW Jones und DAX. Der Dow Jones ist ein Kursindex, der DAX ein Performance Index. Insofern ist der Vergleich nicht wirklich sinnvoll. Aber es sind nun einmal unterschiedliche Indextypen, die in der breiten Öffentlichkeit gezeigt und genutzt werden.

Vor einem Jahr stand der Angst & Gier Index, der die Marktbreite des US Aktienmarkts und die Stimmung der US Anleger visualisiert, im Panikbereich. Auf Basis dieses Paniksentimentfundaments konnte sich im 1. Quartal 2019 eine gewaltige Rally nach oben entfalten. Ende 2019 steht der Sentimentindex nun im Gierbereich. Alle sind für 2020 bullisch. Zu beachten ist, dass Panik kurz und heftig verläuft, Gier, Euphorie hingegen länger im Extrembereich stehen kann. Eines ist klar: So einfach wie Oktober bis Dezember 2019 wird es also für Aktienhändler nicht mehr!

Intakter Aufwärtstrendkanal seit August vergangenen Jahres. Bitte beachten Sie, dass ein Bruch des Trendkanals zur Seite nicht zwingend bärisch zu werten ist. Es würde zunächst einmal nur bedeuten, dass sie das seit 06. November 2019 laufende Seitwärtskorrekturmuster zeitlich ausdehnen. Die entscheidende Unterstützung liegt bei 12.895 Punkten. Alles, was sich darüber abspielt, werte ich als ein Warteschleifen fliegen unterhalb des Allzeithochs, das bei 13.596 Punkten als wichtige Hürde im Markt liegt.

Der Bereich von 13.520 bis 13.627 Punkten ist zugestellt mit charttechnischen Widerständen! Ich gehe davon aus, dass es Versuche geben wird, diese Widerstandszone zu attackieren und zu überwinden. S. blauer Prognosepfeil. Sollte der DAX wider Erwarten unter 12.895 Punkte fallen, würde das die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöhen, dass der Markt wieder ins Rutschen kommt in Richtung 12.660 und 12.470 Punkte.

Ich wünsche Ihnen ein phänomenal gutes Jahr 2020.

Ihr Harald Weygand

