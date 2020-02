DAX-FLASH: Dax stabil erwartet - Niedrigere Kurse zum Einstieg genutzt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt dürfte sich auch am Mittwoch fortsetzen. An den US-Börsen hatten die Kurse am Vortag im späten Handel die Verluste eingegrenzt. Das dürfte am Morgen für einen stabilen Leitindex Dax sorgen. Der Broker IG taxierte diesen etwa zwei Stunden vor dem Start rund ein halbes Prozent höher auf 13 748 Punkte.

Damit würde der Dax auch der Tendenz an den fernöstlichen Börsen folgen, wo die Kurse zulegten. Am stärksten ging es dort mit dem japanischen Nikkei-Index aufwärts, der um ein Prozent vorrückte. Anleger nutzen nach Aussage von Händlern und Analysten nach wie vor niedrigere Kurse zum Einstieg.

Mit der Deutschen Telekom und Covestro veröffentlichten bereits zwei Dax-Konzerne Geschäftsberichte. Am Abend könnte das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed für Bewegung an der Wall Street sorgen./bek/jha/