DAX-FLASH: Leitindex klettert nach Ifo-Daten über 11 200 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den aktuellen Daten des Münchner Ifo-Instituts hat der Dax am Montag den Sprung über 11 200 Punkte geschafft. Zuletzt lag der deutsche Leitindex mit plus 1,94 Prozent bei 11 289 Punkten auf dem höchsten Niveau seit Anfang März. Jörg Zeuner, der Chefvolkswirt von Union Investment, konstatierte für die Unternehmen "Raum für Zuversicht". "Die Konjunkturerwartungen, die für die Finanzmärkte entscheidende Komponente, haben nach dem Rekordtief im April ihren Tiefpunkt wohl durchschritten", so Zeuner. Eine weitere Stimmungsaufhellung sei in der nächsten Zeit wahrscheinlich./ag/zb