DAX im Abwärtssog

Nachdem der russische Präsident Putin am Donnerstagnachmittag ein Dekret unterzeichnet hat, nachdem Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlt werden müssen, geriet der Deutsche Aktienindex DAX merklich ins Rutschen und gab nachbörslich in den Bereich von 14.370 Punkten nach. Damit zeichnet sich eine kleine Trendwende im Bereich der oberen Abwärtstrendbegrenzung ab, die noch weitere Abschläge bereithalten dürfte.

Entspannung hat sich dagegen auf den Ölmärkten eingestellt, die USA haben angesichts der hohen Preise ihre strategischen Reserven angezapft und werfen täglich eine Millionen Barrel zusätzlich auf den Markt. Trotzdem trug diese Nachricht zu keiner Stabilisierung des heimischen Leitbarometers bei.

Aus technischer Sicht hat der DAX nun endgültig den Rückwärtsgang mit dem Bruch der Unterstützung von 14.550 Punkten und dem EMA 50 eingelegt, weitere Verluste dürften zeitnah in den Bereich von zunächst 14.187 und darunter auf 14.109 Punkte folgen. Um die letzte Kurslücke zu schließen, bedarf es sogar weiterer Rücksetzer auf 13.974 Punkte.

Eine zeitnahe Stabilisierung und Wiederaufnahme der Anfang März gestarteten Rallye ist nicht zu erwarten, vollständigkeitshalber muss aber erwähnt werden, dass erst oberhalb von 15.000 Punkten ein Anstieg an 15.250 Zäher und darüber 15.810 Punkte vonstattengehen dürfte.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit dem Tankan-Report nicht-verarbeitendes/verarbeitendes Gewerbe Q1 sowie dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per März (endgültig) vorgelegt. China hat nur kurze Zeit später nachgezogen.

Deutschlands Baugenehmigungen aus Januar stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, ab 8:45 Uhr meldet Frankreich Zahlen zu seinem Staatshaushalt per Februar. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr folgen Einkaufsmanagerindizes Spaniens, der Schweiz, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu neu geschaffenen Stellen Ex Agrar im März dazu, dazu gesellt sich noch die Arbeitslosenquote sowie die durchschnittlichen Stundenlöhne aus diesem Monat.

DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 14.550 // 14.595 // 14.818 // 15.035 // 15.150 // 15.206 Unterstützungen: 14.178 // 14.109 // 14.000 // 13.917 // 13.768 // 13.577

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.