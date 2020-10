DAX: In neutraler Range

Zum Ausklang der abgelaufenen Woche erlebte der deutsche Leitindex DAX einen kleinen Schwächeanfall, der durch die Unsicherheit der Investoren wegen der COVID-19-Erkrankung von US-Präsident Donald Trump verursacht worden war. Trotzdem konnten die entscheidenden Kursmarken der letzten Wochen verteidigt werden, die neutrale Range dürfte sich demnach weiter fortsetzen.

Theoretisch hätte der deutsche Leitindex Platz bis an seine seit Anfang September bestehenden Abwärtstrend bei etwa 13.066 Punkten zuzulegen, sofern das Widerstandsband bestehend aus dem 50-Tage-Durchschnitt sowie der Hürde bei 12.880 Punkten innerhalb der Handelswoche überwunden werden können. Kaufanreize in Richtung Septemberhochs treten dagegen erst oberhalb von 13.200 Punkten auf.

Auf der Unterseite ist das heimische Barometer bei 12.500 Punkten und durch den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 12.370 Zählern vergleichsweise gut abgesichert. Erste darunter werden Rückläufer zurück an die Julitiefs bei 12.250 Punkten wahrscheinlich. Sämtliche Notierung unter diesem Niveau dürften das Barometer auf Sicht der nächsten Monate aber auf die mittelfristige Unterstützung von 11.624 Punkten abwärts drückt.

Ein Hinweis vorweg, in China ist heute Börsenfeiertag, daher bleiben die Märkte dort geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten aus dem europäischen Raum sind zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr insbesondere den Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per September geschuldet. Um 10:30 Uhr stehen unter anderem noch der europaweite sentix-Konjunkturindex per Oktober und die Einzelhandelsumsätze Europas aus August auf der Agenda. Erst am Nachmittag geht es mit US-Daten weiter.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.730 // 12.807 // 12.880 // 13.000 // 13.200 // 13.313 Unterstützungen: 12.505 // 12.370 // 12.253 // 12.151 // 12.059 // 11.900

