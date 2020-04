Dax: Initialzündung für guten Wochenstart geht schief – Leitindex rutscht wieder ins Minus

Der Dax hat am Montag zunächst zugelegt, hat jedoch schnell die Kraft verloren. Ein nachhaltiger Sprung über die Marke von 10.700 Punkten gelang bislang nicht. Zweimal kletterte der Leitindex kurz darüber, ehe er sich etwas darunter einpendelte. Bis zum späten Mittag musste der Leitindex sogar wieder in die Minuszone zurückkehren. Momentan notiert er mit 0,6 Prozent im Minus bei 10.565 Punkten. In der Vorwoche war das Barometer im Zuge einer Erholung bis auf 10.820 Punkte gestiegen, dann schwanden die Auftriebskräfte.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 0,59 Prozent auf 22.487,58 Punkte hoch. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 0,14 Prozent.

Neues Stadium der Krise beginnt

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

In Deutschland sind erstmals etwas breitere Lockerungen der Corona-Restriktionen in Kraft getreten, womit laut dem charttechnischen Analysten Marcel Mußler nun ein neues Stadium der Krise beginne, das nicht ohne Risiko sei. Ob und welche Auswirkungen das auf die Zahl der Neuinfektionen haben werde, sei derzeit nicht zu sagen. Bisher hätten sich die Aktienmärkte auf die Lockerungen gefreut, doch inwiefern sie jetzt auch diese Risiken berücksichtigten, bleibe abzuwarten, schrieb er in seinem täglichen Börsenbrief.

Bevor hierzulande die Berichtssaison mit Zahlen des Softwarekonzerns SAP so richtig am Dienstag losgeht, ist es unternehmensseitig zum Wochenauftakt noch recht ruhig, was Nachrichten angeht.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

– Anzeige –

Der Überlebensguide für den Börsencrash: Wie du jetzt am besten auf eine Marktkorrektur reagierst!