DAX (intraday) - Das waren wichtige Käufe heute

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.189,79 Pkt (XETRA)

Nach den starken Kursgewinnen im Deutschen Aktienindex blieb den Bullen heute ein neues Hoch versagt. Trotzdem war der Tag auf mehreren Ebenen erfolgreich. So dürfte der Dax auch heute mit einem spürbaren Plus aus dem Handel gehen. Parallel dazu hielten sich die Verkäufe nach den extremen Kursgewinnen gestern in Grenzen. Abgesehen von der ersten Handelsstunde, wo man die gestrige Korrektur mit einem neuen Tief bei 13.018 Punkten fortsetzte, dominierten eigentlich die Käufer das Geschehen. Gut, übertreiben müssen wir auch nicht, denn eilig hatte es heute auf der Longseite auch keiner mehr.

Der heutige Tag war jedoch wichtig. Heute musste sich zeigen, ob man die hohen Preise von gestern akzeptieren kann oder nicht. Die gestrige Rally war news-, aber auch emotionsgetrieben. Jetzt konnte man eine Nacht drüber schlafen und die Sache etwas nüchterner betrachten. Umso positiver ist es zu sehen, dass es keine großen Verkäufe gab.

Ein paar unruhige Tage sind einzuplanen!

In diesem bullischen Umfeld sollte man momentan aber auch auf der Käuferseite nicht zu viel erwarten. Im morgigen Handel wären neue Hochs möglich. Es könnte den Käufern jedoch schwer fallen, richtig Druck zu machen. Die Aufwärtsbewegung von gestern hat viel Potenzial verbraucht und da wäre es nicht verwunderlich, wenn man sich auch morgen noch im bullischen Umfeld eine Auszeit gönnt und es ruhiger angehen lässt. Das impliziert leider auch die Möglichkeit, dass man die Korrektur noch ein wenig nach unten ausdehnt und beispielsweise 13.000/12.940 Punkte testet.

Weitere Unterstützungen sind im Chart gut zu erkennen, wobei bei mir die ersten Fragezeichen auftauchen, wenn wir nachhaltig unter 12.720 Punkte zurückfallen. Es wäre definitiv nicht ideal, wenn man den gesamten Hype von gestern vollständig abverkaufen würde. Noch kritischer würde es unterhalb von 12.300 Punkten werden. Bis dahin ist aber glücklicherweise noch viel Platz.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)