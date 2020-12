Dax kämpft sich zurück – 21-Tage-Trendlinie zurückerobert – „Die letzten Handelstage des Jahres dürften spannend werden“

Gut eine Stunde nach Handelsbeginn hat der Dax eine deutliche Erholungsbewegung eingeleitet und notiert derzeit mit einem Plus von 1,3 Prozent wieder über der Marke von 13.400 Punkten. Die kurzfristige 21-Tage-Linie, die der Leitindex gestern im Verlauf des herben Einbruchs hergeben musste, konnte er sich nun wieder zurückerobern.

Der nahende Start der Impfkampagne in Deutschland macht Mut, zumal erwartet wird, dass die Impfung trotz Mutationen wirksam sein dürfte. Rückenwind kommt auch von der Wall Street. Dort hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial nach herben Verlusten im frühen Handel am Ende noch in grünes Terrain vorgekämpft.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

„Die restlichen Handelstage im zu Ende gehenden Chaosjahr 2020 bleiben spannend“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect. „Der Dax sollte sich weiterhin im Bereich zwischen 13000 und 13250 Punkte halten, denn sonst wird es in den kommenden Handelstagen doch noch sehr ungemütlich.“ Den „Kursdeckel“ sieht Lipkow dabei unverändert bei 13500 bis 13700 Punkten.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Öko-Fonds: So finden Sie die besten nachhaltigen Geldanlagen 2020