DAX: Kleiner Verfallstag

Merklich stärker eingetrübte Konjunkturdaten aus den USA drückten im gestrigen Handel kurzzeitig auf die Stimmung der Anleger. Dennoch vermochte der DAX-Index seine Unterstützung bei 12.800 Punkten verteidigen, insgesamt herrscht aber in gewisser Weise Stillstand im Barometer. Weder Bullen noch Bären konnten bislang deutliche Akzente setzen und den Index in die eine oder andere Richtung trotz eines Aufwärtstrendbruchs anschieben.

Damit wird die seit gut zwei Monaten andauernde Schiebephase zwischen 11.624 und 13.300 Punkten unvermindert fortgesetzt, auf der Oberseite begrenzt seit Mitte Juli ein Abwärtstrend das Handelsgeschehen, auf der Unterseite wurde der kurzfristige Aufwärtstrend seit Ende Juli allerdings gebrochen. Das könnte noch Bären auf die Idee bringen, den Index weiter talwärts zu schicken, folglich könnten Verluste auf den EMA 50 bei 12.551 Punkten zeitnah folgen.

Auf der Oberseite dürfte ein größerer Kurssprung erst oberhalb der Kursmarke von 13.100 Punkten anstehen. In einem derartigen Szenario wären dann die Julihochs bei 13.313 Zählern als nächste Zielmarke zu nennen, darüber die Oberkante der Ende Februar gerissenen Kurslücke um 13.500 Punkten und schlussendlich die Rekordhochs aus Februar 2020 bei 13.795 Punkten.

Ein kleiner Hinweis vorweg, heute verfallen Optionen auf Aktien und Indizes, was auch als kleiner Verfallstag bekannt ist. Für Impulse könnten die in der Nacht zum Freitag veröffentlichten Daten zu Japans Verbraucherpreisen (Kernrate) aus Juli sowie der Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per August sorgen. In Europa werden die Einkaufsmanagerindizes Frankreichs, Deutschlands, der EWU und Großbritanniens zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr vorgelegt. In diesem Zeitraum könnte es zu größeren Ausschlägen bei den jeweiligen Indizes kommen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.000 // 13.101 // 13.183 // 13.313 // 13.386 // 13.425 Unterstützungen: 12.754 // 12.687 // 12.551 // 12.490 // 12.253 // 12.133

