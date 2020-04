DAX: Langsam, aber sicher talwärts

Der deutsche Leitindex DAX setzte seine vorbörsliche Schwäche intraday weiter fort und notiert zur Stunde mit einem Kursabschlag von minus 3,33 Prozent bzw. 365 Punkten. Damit zeichnet sich im Bereich der Vorwochenhochs von 10.820 Punkten eine Trendwende ab, die im Laufe der nächsten Tage sogar noch einmal beschleunigt werden könnte.

Besonders aufs Gemüt der Anleger schlagen dabei die Daten des ZEW-Institutes für die aktuelle Lage und die weiteren Aussichten für die deutsche Wirtschaft durch. Die Pandemie tobt sich derweil weiter aus, die Beschränkungen bleiben weitestgehend erhalten und die Börsen präsentieren sich derweil unentschlossen.

Größere Abwärtsimpulse treten bei einem Schlussniveau von 10.350 Punkte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Abgaben zurück auf 10.100 und darunter auf 9.500 Zähler könnten dann rasch die Folge sein und den bärischen Keil regelkonform umsetzen.

Auf der Oberseite kommt für den DAX intraday nun die Hürde bei 10.500 Punkten dazu. Aber erste oberhalb von 10.756 Punkten kann der Versuch für einen Rücklauf zurück an den EMA 50 bei derzeit 10.863 Punkten unternommen werden. Große Chancen auf einen nachhaltigen Kursanstieg über 11.000 Punkte können dem Barometer weiter nicht eingeräumt werden.

Weitere Wirtschaftsdaten sind am Nachmittag rar gesät. Um 16:00 Uhr stehen Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser aus März (annualisiert) der US-Amerikaner an. Als letzte planmäßige Meldung des Tages werden eine halbe Stunde nach Handelsschluss in New York noch wie wöchentlichen API-Öllagerbestände gemeldet, die angesichts der angespannten Lage auf dem Ölmarkt besondere Bedeutung zukommt.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.500 // 10.756 // 10.820 // 10.850 // 10.882 // 11.000 // 11.106 Unterstützungen: 10.279 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.841 // 9.686

