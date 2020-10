Dax: Leitindex bald mit 40 Werten? – Deutsche Börse plant Reform des Börsenbarometers

Der Wirecard-Skandal, aber auch die Aufnahme des tief in den roten Zahlen steckenden Essenslieferanten Delivery Hero, haben Kritik an den Kriterien für ein Mitgliedschaft in der höchsten deutschen Börsenliga ausgelöst. Jetzt hat der Betreiber, die Deutsche Börse, auf die Diskussion reagiert und neue Vorschläge in die Runde geworfen.

Auftstockung um 10 Werte + Profitabilitätskriterium

Der Dax dürfte bald Zuwachs bekommen und um 10 Werte auf insgesamt 40 Mitglieder aufgestockt werden. Dies ist Teil des Vorschlags, den die Deutsche Börse den Marktteilnehmern zur Reform des deutschen Leitindex gemacht hat. Die neuen Bedingungen für eine Dax-Aufnahme sollen zudem ein Profitabilitätskriterium enthalten, wie der Börsenbetreiber am Montag in Frankfurt mitteilte. Die bisherigen Dax-Kriterien wurden zuletzt wegen Skandals um den inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard und der Aufnahme des verlustreichen Unternehmens Delivery Hero stark kritisiert. Die Deutsche Börse hatte deswegen angekündigt, die Regeln noch in diesem Jahr ändern zu wollen.

Werbung Knock-Outs zur Deutsche Börse Aktie Kurserwartung Deutsche Börse-Aktie wird steigen Deutsche Börse-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Imagentle / Shutterstock.com