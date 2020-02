Dax: Leitindex offiziell in einer Korrektur – Wie lange dauert sie im Durchschnitt und wann hat sich der Index wieder erholt?

Von seinem Allzeithoch bei 13.795,26 Punkten ist der Dax heute auf 12.376,46 Punkte abgesagt. Ein Rückgang von 10,3 Prozent. Per gängiger Definition – 10 prozentiger Rückgang von einem Hoch – befindet sich der deutsche Leitindex damit in einer Korrektur. Die spannendste Frage dabei ist jetzt. Wie lange dauert eine Korrektur und kann es noch tiefer gehen? Goldman Sachs und CNBC haben sich dieser Frage per Statistiken aus der Vergangenheit für den S&P 500 gewidmet. Da die Wall Street das Geschehen an den internationalen Aktienmärkten angibt, lässt sich daraus vielleicht auch die weitere Entwicklung im Dax ableiten. Aktuell liegt der S&P 500 nämlich ebenfalls leicht über 10 Prozent unter seinem Allzeithoch und ist damit ebenfalls im Korrekturmodus.

4 magere Monate voraus?

Wie CNBC und Goldman Sachs aus einer Rückbetrachtung des S&P 500 bis 1945 herausgefunden haben, geht der Kurs im Durchschnitt 13,7 Prozent zurück und die Erholung dauert durchschnittlich 4 Monate. Diese Daten ergeben sich aus 26 Marktkorrekturen, die Index seit dem 2. Weltkrieg durchgemacht hat – die heutige ist nicht mit eingerechnet. Die letzte Korrektur im S&P 500 war im September 2018 und war im Dezember des gleichen Jahres beendet. Mit einem kleinen Haken allerdings. Wenig später, nämlich Heiligabend 2018 tauchte der S&P in einen Bärenmarkt ab. Der ist per Definition, ein Rücksetzer vom Hoch von über 20 Prozent und dann könnte sich die Lage dramatisch zuspitzen.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> https://my.onvista.de/

Korrektur darf nicht in Bärenmarkt übergehen

Fällt die Korrektur heftiger aus und der Kurs geht von seinem Allzeithoch über 20 Prozent zurück, dann ist das Szenario nicht in 4 Monaten überstanden. Dann kommen auf die Anleger deutlich härtere Zeiten. Seit dem Zweiten Weltkrieg gab es im S&P 12 Bärenmärkte und die Statistik verheißt nichts Gutes.

Über 30 Prozent Rückschlagspotenzial

Im Durchschnitt hat der S&P in 12 Bärenmärkten einen Rücksetzer von 32,5 % verzeichnet. Sie dauert durchschnittlich 14,5 Monate und die Erholung benötigte im Durchschnitt 2 Jahre. Der letzten Bärenmarkt hat der S&P 500 startete im Oktober 2007 und ging bis März 2009. Der Markt fiel um 57 Prozent und brauchte mehr als 4 Jahre, um sich wieder zu erholen.

Von Markus Weingran

Foto: H-AB / shutterstock.com

– Anzeige –

Exklusiver onvista-Deal bei ZINSPILOT!

Bei real negativer Rendite bei der Hausbank bietet ZINSPILOT eine echte Alternative mit attraktiven Zinsen und exklusiv vom 25. bis 27. Februar 2020 einen 65 Euro-Bonus für onvista-Kunden. Bei einer Anlagesumme von 5.000 Euro für ein halbes Jahr mit z.B. 0,51 % p.a. Zins bei der LHV-Bank, ergibt dies einen Jahreszins von 3,11 %.

Hier finden Sie das Angebot