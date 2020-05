DAX: Märkte zu hoch bewertet

Obwohl die Erkenntnis über spürbar zurückgehende Gewinne und damit eine hohe Bewertung von Aktien vorhanden ist, kann der Gesamtmarkt im heutigen Handelsverlauf weiter zulegen. Der DAX weist zur Stunde ein Kursplus von mageren 0,25 Prozent aus, sucht aber nach wie vor seit Wochen eine klare Richtung.

Die sehr gering gewordene Volatilität im Index lässt auf Ermüdungserscheinungen der Marktteilnehmer schließen, es wird offenbar weiterhin auf Sicht gefahren. Trotz des vergleichsweise hohen Kursniveaus bewegt sich das Barometer in einer kurzfristig neutralen Spanne unterhalb eines Widerstandsbandes zwischen 11.447 und 11.678 Punkten.

Erst ein nachhaltiger und vor allem dynamischer Impuls mit einem entsprechenden Volumen über das Niveau von 11.266 Punkten dürfte weiteres Kurspotenzial in Richtung 11.624 Punkte freisetzen. Ein Kursrutsch unter 10.250 Punkte würde hingegen ein bärisches Szenario heraufbeschwören, Abgaben auf 9.800/9.500 Punkten wären dann die Folge. Auch andere Asset-Klassen zeigen sich impulslos, die Seitwärtsbewegung der vorausgegangenen Tage wird tendenziell fortgesetzt.

Weitere Wirtschaftsdaten stehen erst wieder ab 20:00 Uhr mit dem US-Haushaltssaldo an, gefolgt von den wöchentlichen API-Öllagerbeständen um 22:30 Uhr an. Ansonsten richtet sich der Blick auf zahlreiche Reden von Fed-Präsidenten, die während des Nachmittages in den USA abgehalten werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.986 // 11.032 // 11.107 // 11.235 // 11.500 // 11.556 Unterstützungen: 10.716 // 10.606 // 10.500 // 10.427 // 10.250 // 10.100

