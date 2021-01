DAX nach der EZB-Sitzung, Quartalszahlen von Intel und Prosiebensat1, Infineon im Aufwärtstrend

Replaced by the video

Wir blicken hierbei auf die Chartmarken, die heute im Fokus stehen könnten und sprechen über den allgemeinen Ausblick nach der Kursrallye.

Aus dem Aktienbereich gibt es weitere Quartalszahlen. #Intel meldete am Vorabend Umsatz und Gewinn-Zahlen, die an der Börse gut ankamen. In welchen Bereichen verdiente Intel sein Geld?

Hier spannen wir den Bogen zu Infineon, die bereits in diesem Jahr sehr gut gelaufen ist.

Als Medienwert kann sich ProSiebenSat1 behaupten und mit seinen Quartalszahlen ebenfalls überzeugen. Im Gleichlauf mit Netflix und Disney+ wird das Angebot im Lockdown stark nachgefragt, was die Werbeerlöse entsprechend ansteigen lässt. Die Aktien notieren auf Jahreshoch.

