Dax niedriger erwartet - Ifo-Index im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt einer Woche mit zahlreichen Firmenbilanzen und Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten.

Am Freitag hatte er wegen Konjunktur- und Zinserhöhungssorgen 2,5 Prozent auf 14.142,09 Punkte verloren.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der Pandemie-Beschränkungen in China rätseln Börsianer weiter über die Aussichten für die Weltwirtschaft. Etwas mehr Klarheit versprechen sie sich vom Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten für April einen Rückgang auf 88,1 Punkte von 90,8 Zählern. Der Index für die Konjunkturerwartungen falle voraussichtlich auf 82,3 Punkte von 85,1 Zählern.

Daneben hält eine Reihe von Firmenbilanzen Investoren auf Trab: Unter anderem öffnen der Pharma-Hersteller Roche, der Medienkonzern Vivendi sowie der Getränke-Anbieter Coca-Cola ihre Bücher.

Erleichtert reagierten Investoren auf die Wiederwahl des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er setzte sich in der Stichwahl gegen seine rechte Herausfordererin und EU-Skeptikerin Marine Le Pen durch. Der Euro konnte davon aber nicht profitieren und fiel auf 1,0771 Dollar. Andere Faktoren wie die US-Zinserhöhungen rückten wieder in den Mittelpunkt, sagte Anlagestratege Sim Moh Siong von der Bank of Singapore.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.142,09

Dax-Future

13.943,00

EuroStoxx50

3.840,01

EuroStoxx50-Future

3.706,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.811,40 -2,8 Prozent

Nasdaq

12.839,29 -2,6 Prozent

S&P 500

4.271,78 -2,8 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

26.620,96 -1,8 Prozent

Shanghai

3.010,75 -2,5 Prozent

Hang Seng

20.062,04 -2,8 Prozent