Dax niedriger erwartet - US-Jobdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten.

Am Dienstag hatte er 0,8 Prozent im Plus bei 16.152,61 Punkten geschlossen.

Die anstehenden Zahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Experten erwarten für Dezember den Aufbau von 400.000 Stellen in der US-Privatwirtschaft, nach einem Plus von 534.000 im Vormonat.

"Die Arbeitsmarktdaten sind der wichtigste Indikator, um abzuschätzen, ob die US-Notenbank Fed ihre für 2022 geplanten Zinserhöhungen umsetzen wird", schrieben die Analysten des Vermögensverwalters Blackrock. Weitere Hinweise versprechen sich Börsianer von den Mitschriften der jüngsten Fed-Beratungen, die am Abend (MEZ) veröffentlicht werden.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

16.152,61

Dax-Future

16.068,00

EuroStoxx50

4.367,62

EuroStoxx50-Future

4.337,50

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

36.799,65 +0,6 Prozent

Nasdaq

15.622,72 -1,3 Prozent

S&P 500

4.793,54 -0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Mittwoch Stand Veränderung

Nikkei

29.345,43 +0,2 Prozent

Shanghai

3.587,28 -1,2 Prozent

Hang Seng

23.001,32 -1,2 Prozent