Dax nimmt nach Fed-Beschlüssen wieder an Fahrt auf

Nachdem die Entscheidungen der US-Notenbank am Vorabend an den New Yorker Börsen schon für Gewinne gesorgt hatten, legt auch der Dax heute zu. Airbus beendet ein großes Kapitel der Firmengeschichte und kann außerdem einen wichtigen Auftrag ergattern.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, NL0000235190, DE000A2E4K43, DE0006599905, DE0005200000,