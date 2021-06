DAX-Report vor der FED-Sitzung

Abwarten am Mittwoch

Fast unverändert startete der DAX in den Handel zur Wochenmitte. Das FED-Event eilte den Marktteilnehmern kaum voraus, denn eine Zinsänderung steht nicht an, wohl aber ein Ausblick der US-Notenbank.

Darüber sprachen wir am Mittag mit unserem Händler Björn ebenso, wie über folgende spannende Aktienbewegungen:

Wir blicken auf das Chartbild und die Szenarien, die eine höhere Inflation mit sich bringt. Denn am Abend wird die Ausrichtung der US-Notenbank veröffentlicht.

Ein weiteres Thema ist der Streit um Subventionen bei Airbus und Boeing. Hier gab es eine Einigung auf Zeit in Brüssel. Angestossen von US-Präsident Biden wird es in dieser Zeit keine Strafzölle geben, was die Aktien von Airbus und Boeing heute erfreute. Beide Aktien notieren am oder nahe dem Jahreshoch.

Erfolgreich startete heute der Handel bei About You. Der Modeausstatter bietet rund 200 Brands an und profitierte in diesem Jahr von der Pandemie, ähnlich wie eine Zalando oder Westwing.

Die Lage bleibt hingegen bei Daimler und Volkswagen weiter angespannt. Einige Fertigungsstrassen sind geschlossen und Arbeiter in Kurzarbeit. Wir sprechen über die Modelle und weitere Szenarien. Es fehlen Chips, also letztlich Rohstoffe für die Produktion.

Genau dieses Thema spielt hingegen Salzgitter in die Karten. Das Unternehmen konnte seine Prognose gestern anheben.

Auf den DAX hatte dies wenig Einfluss. Er fiel zum Mittagshandel noch einmal deutlicher und markierte ein neues Mehr-Tages-Tief.

Der Fokus im Handel lag auf der Wall Street Eröffnung, denn Wirtschaftsdaten gab es kaum. Hier startet der Nasdaq nach der gestrigen Pause erneut durch und konnte sich wieder in Richtung Allzeithoch bewegen. Der Dow Jones gab hingegen nach. Ein geteiltes Bild somit in den USA, was wir an den vergangenen Tagen bereits gesehen hatten.

Am Nachmittag konnte der Index die 15.700 zurückerobern und den Handel knapp darüber beenden. Ein kleines Minus von 15 Punkten blieb zurück, welches kein Signal generierte. Das Intraday-Chartbild zeigt die heutige Entwicklung auf:

Die Volatilität nahm im Vergleich zum Dienstag leicht zu. Dennoch bleibt es bei der abwartenden Haltung. Erfahren Sie hier die Tagesparameter:

Eröffnung 15.756,83 Tageshoch 15.759,66 Tagestief 15.674,61 Vortageskurs 15.729,52 Schlusskurs 15715,26

Nach dem gestrigen Schlusskursrekord wartet der Markt nun auf die gleich stattfindende US-Notenbanksitzung der FED.

Welche Aktien standen besonders im Blickfeld der Anleger?

Aktien-Bewegungen zur Wochenmitte

Verlierer des Tages waren die Aktien des Frankfurter Kreditinstituts Deutsche Bank. Der schwächere Ausblick des US-Konkurrenten Citigroup sorgte für Zweifel über die Erträge im Investmentbanking. Diese werden bei der Citigroup im zweiten Quartal voraussichtlich im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und sogar unter denen des Vorjahres liegen. Da das Investmentbanking bei der Deutschen Bank als wichtiger Ertragsbringer gilt, belastete diese Meldung den Aktienkurs.

Die im Video besprochene Kurzarbeit bei einigen Autobauern war in den Kursen bereits eingepreist und sorgte heute für keine großen Kursbewegungen.

Gewinner war erneut die MTU Aero Engines, die nach der Meldung zu Airbus und Boeing als Zulieferer ein direkter Profiteur sind. Gefolgt wurden die Aktien von RWE und Fresenius Medical Care.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie beeinflusste dieser Handelstag das mittelfristige Chartbild?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Der dritte Minustag in Folge trübt das Chartbild nur leicht ein, da im Mittel die 15.700 immer wieder verteidigt wurde. Der Aufwärtstrend könnte somit zeitnah fortgesetzt werden, wenn es keine Enttäuschung in der FED-Sitzung gibt.

Im Chartbild könnte damit technisch eine Entscheidung am Donnerstag oder am Verfallstag, dem Freitag erfolgen:

Gern werten wir die Ergebnisse der FED-Sitzung in der morgigen Vorbörse für Sie aus. Danach sprechen wir wieder mit Ingmar Königshofen über spannende Aktienmärkte.

