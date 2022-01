DAX-Reversal, Activision und Russland-Ideen

Ein sehr volatiler Handelstag zeigt sich heute. Was waren die Schlagzeilen und wie kann man das Risiko über einen ETF beim Thema Gaming und Russland managen?

DAX-Druck am Vormittag gestoppt

Der DAX eröffnete heute mit einem neuen Jahrestief und fiel sehr rasant Richtung 15.600 Punkte. Von diesem Druck konnte er sich lösen und notiert aktuell sogar wieder über 15.800 Punkten.

Damit ist ein überraschendes Reversal vollzogen worden, wie hier zu sehen ist:

Dies kommentiert heute unser Händler Andi in Düsseldorf.

Dabei gehen wir auf die Rahmenbedingungen ein, die insbesondere aus Russland für Verunsicherung sorgen.

Investment in Russland per ETF und der Ölpreis

Ein entsprechender ETF könnte für antizyklische Investoren nun spannend sein. Nachdem der russische Markt massiv verloren hat und die politischen Entscheidungen ausstehen. Wie es dort weitergeht, weiss niemand, aber die breite Streuung ist hierbei sicherlich ein Vorteil.

Diesen ETF stellen wir mit seiner Entwicklung und den größten Positionen vor.

WTI und auch Brent markieren zudem neue Mehrjahreshochs und zeigen auf, dass die Wirtschaft weiter stark die Rohstoffe nachfragt.

Was sind die Treiber dieser Entwicklung?

Aus dem Aktienbereich sprechen wir über die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Gelingt der Deal und welchen Preis hat er?

Das Chartbild zeigt die große Kurslücke auf der Oberseite, die mit der Meldung einherging:

Dritter Wert ist Goldman Sachs. Die Investmentbank hat zwar ein Rekordjahr erzielt, aber das vierte Quartal schwächte sich ab. Damit war die Aktie gestern deutlich unter Druck.

Blick auf die Aktiencharts aus dem Video

Sehen Sie hier das ganze Video mit allen Aktien noch einmal:

