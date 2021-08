DAX: Showdown

Das mit Spannung erwartete Notenbankertreffen in Jackson Hole wird heute abgehalten, dieses Ereignis dürfte signifikanten Einfluss auf die Finanzmärkte nehmen. Derweil präsentiert sich der Deutsche Aktienindex DAX neutral knapp oberhalb des EMA 50.

Solange der DAX-Index oberhalb des EMA 50 bei aktuell 15.670 Punkten, aber nicht höher als 15.800 Punkte notiert, bleibt das Barometer vorläufig als neutral zu bewerten. Um die Chance auf einen Rücklauf zurück an die Rekordstände aus Anfang dieses Monats bei 16.030 Punkten zu erhalten, müsste das Niveau von mindestens 15.950 Punkten überwunden werden.

Eine bärische Ausgangslage würde sich für das heimische Barometer dagegen unterhalb von 15.600 Punkten ergeben, dies könnte mit Abschlägen auf 15.400 bzw. 15.300 Punkte quittiert werden. Signifikante Impulse sind aber erst nach dem Treffen der Notenbanker zu erwarten. Bis dahin bleiben Anleger verdammt abzuwarten.

Erste Wirtschaftsdaten hat in der Nacht zum Freitag Japan mit Zahlen zu Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per August vorgelegt. In wenigen Minuten meldet das Statistische Bundesamt die Umsatzentwicklung der gewerblichen Wirtschaft sowie die Importpreise aus Juli. Erst ab 14:30 Uhr geht es mit US-Daten zu Konsumausgaben, persönlichen Einkommen und den Erzeugerpreisen sowie der PCE-Kernrate aus Juli weiter. Zeitgleich werden noch Großhandelslagerbestände und die Handelsbilanz für Waren aus dem abgelaufenen Monat präsentiert.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.810 // 15.925 // 15.965 // 16.050 // 16.112 // 16.161 Unterstützungen: 15.735 // 15.670 // 15.600 // 15.440 // 15.300 // 15.194

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.