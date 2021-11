Dax: Siemens Healthineers führt Leitindex auf nächstes Allzeithoch – VW nach Abstufung weiter im Abwärtstrend

Aus dem erwarteten schwachen Start ist dann doch ein neues Allzeit geworden. Angeführt von Mutter und Tochter aus der Siemens-Familie markiert der Dax mit 16.277 Punkten schon in der ersten Handelsstunde ein neues Allzeithoch. Besonders die Aktie von Siemens Healthineers steht heute bei den Anlegern hoch im Kurs, nachdem sich der Medizintechnik-Konzern hohe Ziele für die kommenden Jahre gesetzt hat. Im Schlepptau dieses Ausblicks zieht auch die Siemens-Aktie auf ein neues Allzeithoch und setzt ihren guten Lauf der vergangenen Tage fort.

Siemens Healthineers hebt die Mittelfristziele an

Das neue Dax-Mitglied will zukünftig schneller wachsen. Wie das genau geschehen soll, gab die Siemens-Tochter auf seinem heutigen Kapitalmarkttag bekannt. Für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 (enden im September) strebt das Management um Konzernchef Bernd Montag nun ein Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent pro Jahr an. Dabei sind Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte ausgeklammert. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um 12 bis 15 Prozent jährlich zulegen. Bislang hatte sich Healthineers mittelfristig ein vergleichbares Umsatzplus von mindestens fünf Prozent sowie ein bereinigtes Ergebniswachstum von rund zehn Prozent pro Jahr zum Ziel gesetzt.

Zukauf macht das gewisse Etwas aus

Überdurchschnittlich wachsen soll dabei die US-Neuerwerbung Varian. Der Krebsspezialist soll den vergleichbaren Umsatz um 9 bis 12 Prozent pro Jahr steigern und bis 2025 eine Marge von über 20 Prozent erreichen. Healthineers hatte die milliardenschwere Übernahme im April abgeschlossen. Dabei erhöhte das Unternehmen auch die Synergieziele und geht nun von Gesamtsynergien von 350 Millionen Euro pro Jahr bis 2025 aus. Das sind 50 Millionen Euro jährlich mehr als zuvor avisiert. Davon sollen weiterhin 150 Millionen Euro auf Einsparungen entfallen, wovon in den ersten Jahren ein Teil reinvestiert werden soll.

Alle Sparten sollen wachsen

Aber auch in den übrigen Sparten rechnet Healthineers mit weiterem Wachstum. In den Bereichen der Bildgebung sowie der Präzisionsmedizin sollen die Umsätze vergleichbar um fünf bis acht Prozent jährlich zulegen. Bei der Labordiagnostik rechnet das Management mit einem leicht schwächeren Wachstum von vier bis sechs Prozent jährlich. Die Sparte hatte im vergangenen Geschäftsjahr erheblich durch das Geschäft mit Corona-Schnelltests profitiert. Die Margen sollen sich in allen drei Bereichen verbessern.

Von der geplanten Entwicklung sollen die Anleger auch weiterhin profitieren. Die Dividendenpolitik bleibt unverändert: Healthineers will weiter 50 bis 60 Prozent des Nettogewinns ausschütten. Der Ausblick gefällt den Anlegern. Mit einem Plus von über 5 Prozent liegt das Papier nicht nur deutlich an der Dax-Spitze, es erreicht mit 63,68 Euro auch ein neues Allzeithoch.

Siemens-Papiere auch beliebt

Was die Tochter kann, dass kann die Mutter auch. Die Papiere von Siemens schieben sich mit einem Plus von 1,58 Prozent auf Platz zwei im Dax und ebenfalls auf ein neues Allzeithoch.

VW bleib angeschlagen

Während in den USA die Aktien von Rivian und Lucid weiterhin für Furore sorgen und sich in der Marktkapitalisierung an den etablierten Autobauern vorbeischieben, kommen die VW Papiere nicht in Schwung. Heute zieren sie das Dax-Ende mit einem Verlust von mehr als 1 Prozent. Die Experten der Exane BNP stufen die Aktie heute auf von „Neutral“ auf „Underperform“ ab und senken das Kursziel von 221 auf 188 Euro.

