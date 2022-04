Dax startet mit Plus in den Handel - MTU starten durch

Frankfurt (Reuters) - Die bislang zumeist erfreulichen Firmenbilanzen haben den Dax zum Wochenschluss angeschoben.

Der deutsche Leitindex legte am Freitag um 0,9 Prozent auf 14.100 Zähler zu. "Der bisher ordentliche Verlauf der Berichtssaison lockt einige zurück in Aktien", sagt Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Auch das deutliche Plus an der Wall Street am Donnerstag verhalf dem Dax zu einem schwungvollen Start in den Handel. Hier hatten starke Geschäftszahlen unter anderem von der Facebook-Mutter Meta enttäuschende Konjunkturdaten mehr als wettgemacht.

Im Dax sorgte MTU für Kauflaune, die Aktien stiegen um vier Prozent. Der Münchner Triebwerksbauer ist mit einem kräftigen Plus bei Umsatz und Gewinn ins Jahr gestartet. Auf der Verliererseite standen dagegen Henkel. Der Konsumgüterkonzern senkt angesichts stärker als erwartet anziehender Materialkosten und der Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine seine Gewinnprognosen für 2022. Die Aktien rauschten um mehr als neun Prozent in die Tiefe.

Neben den Firmenbilanzen hält auch ein prall gefüllter Konjunkturdaten-Kalender die Investoren auf Trab. Ihr Augenmerk richten sie dabei unter anderem auf die europäischen Inflationsdaten, nachdem die Teuerung in Deutschland auf den höchsten Stand seit 1981 geklettert war. Analysten erwarten für April einen Preisanstieg in der Euro-Zone von 7,5 Prozent im Jahresvergleich.