Dax steigt auf Rekordhoch

(Berichtigt Dax-Zählerstand in 15.337,98 Punkte)

Frankfurt (Reuters) - Angetrieben von soliden Firmenbilanzen ist der Dax am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen.

Der deutsche Leitindex kletterte um bis zu 0,5 Prozent auf 15.337,98 Punkte und ließ damit seine Anfang April markierte Bestmarke hinter sich.

An der Wall Street war die Rekordjagd am Donnerstag ebenfalls weitergegangen. Auch jüngste Konjunkturdaten und wieder fallende Renditen an den Anleihemärkten bringen die Anleger in Kauflaune, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets.