DAX-TECHNIK: Verkaufswelle gut verdaut - Index Radar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Index-Radar ist skeptisch, ob der Dax nach seinem jüngsten Abwärtsschwung wieder länger in die Gegenrichtung laufen wird. Es sei zwar positiv, dass der Abverkauf schon an der schwachen Stabilisierungszone um 11 600 Punkte gestoppt habe, doch vorbei wäre die Mini-Korrektur erst dann, wenn auch oberhalb von 12 300/12 500 Punkten noch gekauft werde, schrieb der Charttechniker Andreas Büchler in einem Kommentar am Dienstagmorgen.

Auch wenn oder gerade weil der Dax die letzten Monate außergewöhnlich stark gewesen sei, erscheine dies doch eher unwahrscheinlich. Anders wäre es, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer jetzt an neue Rekordstände noch im Sommer glaubten. Büchler glaubt aber, dass es vielmehr nach einer kleinen Entspannung zu einem Test der nächsten kurzfristigen Stabilisierungszone um 11 250 Punkte kommen wird./ajx/mis