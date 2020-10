DAX-Umbau: Die wahren Sorgen des DAX

Die Deutsche Börse muss und will das Image des DAX aufpolieren. Der Leitindex soll, so Börsenchef Theodor Weimer, größer (40 statt 30 Titel), moderner (mehr Sektoren) und belastbarer (Profitabilitätsprüfung) werden. Die Vorschläge, über die „relevante Marktteilnehmer und interessierte Dritte“ bis 4.11. abstimmen, sind sicher geeignet, einige der Wirecard-Schwachstellen im Regelwerk abzustellen.

Der große Wurf sind sie aber nicht. Zum einen fördern sie die erdrückende Dominanz des DAX am deutschen Markt noch weiter, in dessen größer werdenden Schlagschatten viele interessante Nebenwerte zu verdorren drohen. Zahlreiche Regulierungen im Gefolge der Finanzkrise haben bereits dafür gesorgt, dass das Interesse der Anleger zu stark auf die wenigen Titel an der Spitze gelenkt wird. Eine Berichterstattung zu den „Small Caps“ findet immer weniger statt. Das ist zwar gut für Nebenwerte-Experten wie PLATOW, doch die neuen Ideen der Börse werden die Liquidität bei Werten der zweiten und dritten Reihe noch weiter sinken lassen. Mit 40 Titeln stiege die Marktkapitalisierung des DAX um weitere 8%, während der MDAX fast ein Drittel seines Gewichtes verlöre. Der DAX würde dann 83% des gesamten deutschen Aktienmarktes abbilden, während der ungleich mehr Werte enthaltende S&P 500 lediglich auf 75% kommt.

Dieses kleine Zahlenspiel legt das zweite Kernproblem der Vorschläge offen: Das Herumdoktern an der Qualität in der Spitze löst nicht das Problem der fehlenden Breite. Börse und Gesetzgeber wären gut beraten, mit Änderungen bei der Altersvorsorge und der Besteuerung von Aktienerträgen sowie mit leichteren Zugangsbedingungen im unteren Segment dafür zu sorgen, dass aussichtsreiche Jungunternehmen auf mehr Wachstumskapital an der Börse treffen. Steigt dann die Zahl der Börsengänge, wird künftig auch die Qual der Wahl an der Spitze leichter.

Haftungsausschluss:

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.

Jetzt neu: das Experten-Musterdepot der PLATOW Börse

Wussten Sie schon? Das PLATOW Redaktionsteam führt ein exklusives Experten-Musterdepot im my onvista-Bereich. Möchten Sie aktuelle Hintergrundinformationen und die fundierte Einschätzung der PLATOW Redaktion zu spannenden deutschen und internationalen Werten erfahren? Abonnieren Sie dazu einfach das Experten-Musterdepot der PLATOW Börse. Über die eingeblendeten Notizen können Sie für jeden Wert des Musterdepots die neueste Analyse der PLATOW Redaktion aufrufen. Schauen Sie doch gleich mal rein!

Gleich Experten-Musterdepot abonnieren und immer auf dem Laufenden bleiben!