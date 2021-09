DAX: Unsicherer Start

Der Marktbetreiber Deutsche Börse verschärft die Regeln für die DAX-Familie, die am Freitag in Kraft getreten sind. Die größten Änderungen werden beim deutschen Aktien Index DAX vollzogen.

Der DAX Index wird künftig 40 Werte anstatt der bisherigen 30 erhalten, beim kleineren Bruder MDax werden künftig nur noch 50 Mid-Caps abgebildet. Vollzogen würde die Veränderung zum 20. September. Die Reform folgte auf den Betrug Skandal bei Wirecard, zukünftig müssen Unternehmen mindestens zwei Jahre lang operativ Gewinn geschrieben haben. Die entscheidende Kennzahl wird dann das Ebitda darstellen.

Bei der Kursentwicklung musste der Aktienindex in der abgelaufenen Woche Rückschläge einstecken, auf Wochenschlusskursbasis wurde sogar die markante Unterstützung von 15.810 Punkten gebrochen und könnte nun weitere Abschläge nach sich ziehen. Rücksetzer auf 15.600 und darunter 15.300 Zähler werden jedoch erst bei einem nachhaltigen Bruch des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 15.706 Punkten erwartet.

Um die aktuelle Schwäche zumindest kurzzeitig zu überbrücken, müsste das heimische Aktienbarometer mindestens über ein Niveau von 15.950 Punkten zulegen. In diesem Szenario wäre ein zeitnaher Test der Jahreshochs bei 16.030 Punkten und darüber das mittelfristige Ziel gelegen um 16.101 Punkten möglich.

Ein Hinweis vorweg, in den USA findet feiertagsbedingt heute kein Handel statt. Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus Juli auf der Agenda, gefolgt von Umsätzen im verarbeitenden Gewerbe ebenfalls aus Juli. Um 10:30 Uhr meldet sich Großbritannien mit Zahlen zum Einkaufsmanagerindex aus dem Bausektor per August zu Wort. Zeitgleich wird der sentix-Konjunkturindex per September für Gesamteuropa veröffentlicht.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.925 // 15.965 // 16.050 // 16.112 // 16.161 // 16.200 Unterstützungen: 15.735 // 15.705 // 15.600 // 15.440 // 15.300 // 15.194

