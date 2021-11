DAX - Verhaltene Partylaune nach neuem Allzeithoch

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 16.050,27 Pkt (XETRA)

Eine aus Käufersicht sehr erfolgreiche Handelswoche neigt sich dem Ende und dabei haben sich die Bullen heute noch einmal mit einem neuen Allzeithoch belohnt. Zwar hinkt der Deutsche Aktienindex immer noch hinter den US-Indizes hinterher, aber immerhin darf man auch hierzulande ein neues Rallyhoch feiern. Trader und Anleger stellen sich jetzt jedoch eine Frage: ist das der Anfang oder das Ende?

In ein paar Wochen bzw. Monaten werden wir die Antwort definitiv kennen. Aktuell steht jedoch nur eines fest: es lassen sich auf beiden Seiten gute Argumente finden, um den bullischen oder bärischen Standpunkt zu untermauern. Dass der Dax so teuer wie noch nie in seiner Geschichte ist und nicht sofort verkauft wird, spricht beispielsweise für den Aufwärtstrend. Die relative Schwäche gegenüber den US-Indizes gibt hingegen zu denken. In dieser Art und Weise könnte man die nächsten Stunden weitermachen und wäre trotzdem nicht wirklich schlauer. Tradern und Anlegern bleibt nur, sich zu entscheiden und dann abzuwarten bzw. neue Informationen im Laufe der Zeit für die eigenen Entscheidungen zu berücksichtigen.

The Trend ist your friend

In diesem Sinne schlage ich mich aktuell auf die Bullenseite. Der Aufwärtstrend ist intakt und wir haben eine saisonal gute Zeit. Da könnten in den nächsten Tagen und Wochen neue Allzeithochs folgen, wobei man sich beispielsweise an runden Marken orientieren könnte. Letztlich aber wird sich zeigen müssen, wo tatsächlich und vor allen Dingen nachhaltiges Verkaufsinteresse aufkommt.

Bis dahin dürften die Bullen dominieren, was kurzfristige Korrekturen nicht ausschließt. Mit Blick auf die nächste Woche stünde den Käufern beispielsweise der Preisbereich bei 16.000-15.950 Punkten als erster Support zur Verfügung. Darunter beginnt ab ca. 15.800 Punkte eine weitere, wichtige Unterstützungszone. Genug Chancen also, um kurzfristige Korrekturen rechtzeitig aufzufangen und neue Kaufwellen zu starten.

Fazit: kleinere Rücksetzer wären für mich im Deutschen Aktienindex derzeit nur Korrekturen im laufenden Bullenmarkt und bieten die Chance, sich in diesen einzuklinken. Das Risiko nimmt erst mit einer Topbildung wieder merklich zu.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)