Dax vor Corona-Gipfel höher erwartet - Ifo-Index im Blick

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten.

Pläne für Steuererhöhungen in den USA und maue Bilanzen hatten die Stimmung am Freitag getrübt. Der Leitindex hatte 0,3 Prozent auf 15.279 Punkte nachgegeben.

Zum Wochenstart warten Börsianer gespannt auf den Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Dort dürften unter anderem Ausnahmen von den Pandemie-Restriktionen für Geimpfte diskutiert werden. Außerdem soll über eine Aufhebung der Impf-Priorisierung beraten werden.

Bei den Konjunkturdaten blicken die Anleger vor allem auf den Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Analysten erwarten für April einen Anstieg auf 97,8 Punkte von 96,6 Zählern im Vormonat. Aus den USA stehen die Aufträge langlebiger Güter an. Experten sagen hier für März ein Plus von 2,5 Prozent voraus, nach einem Minus von 1,2 Prozent im Februar.

Daneben hält eine neue Welle von Firmenbilanzen Börsianer auf Trab. Unter anderem legen der Medizintechnik-Konzern Philips und der Elektroautobauer Tesla ihre Zahlen vor.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.279,62

Dax-Future

15.299,00

EuroStoxx50

4.013,34

EuroStoxx50-Future

3.967,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.043,49 +0,7 Prozent

Nasdaq

14.016,81 +1,4 Prozent

S&P 500

4.180,17 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Montag Stand Veränderung

Nikkei

29.165,82 +0,5 Prozent

Shanghai

3.480,68 +0,2 Prozent

Hang Seng

29.102,10 +0,1 Prozent