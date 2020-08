Dax vor Rede von Fed-Chef zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten.

Im Fokus steht eine wichtige geldpolitische Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Aussicht auf weitere Unterstützung durch die US-Notenbank hatte den Index am Vortag ein Prozent auf 13.190 Punkte steigen lassen.

Inmitten der Corona-Krise steht die US-Notenbank Fed vor dem Abschluss ihres Strategiechecks, der die Basis für eine längerfristig lockere Geldpolitik legen könnte. Die Aussicht auf einen Covid-19-Impfstoff Anfang 2021, in Verbindung mit sehr niedrigen Zinssätzen, die lange niedrig bleiben, treibe die Aktien in die Höhe, sagte Sam Stovall, Investment Stratege beim Finanzdienstleister CFRA in New York.

Die Bilanzsaison klingt langsam aus. Endgültige Zahlen zum ersten Halbjahr legt Dax-Aufsteiger Delivery Hero vor. Einblicke in die Bücher will auch der vor der Übernahme durch den französischen Luxusgüterkonzern LVMH stehende US-Juwelier Tiffany gewähren. Zudem stehen Zahlen des US-Kosmetikkonzerns Coty an.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax 13.190,15

Dax-Future 13.200,00

EuroStoxx50 3.356,76

EuroStoxx50-Future 3.351,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones 28.331,92 +0,3 Prozent

Nasdaq 11.665,06 +1,7 Prozent

S&P 500 3.478,73 +1,0 Prozent

Asiatische Indizes am Stand Veränderung

Donnerstag

Nikkei 23.212,25 -0,3 Prozent

Shanghai 3.339,40 +0,3 Prozent

Hang Seng 25.331,80 -0,6 Prozent