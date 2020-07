DAX: Weder vor noch zurück

Der DAX-Index setzte auch am Dienstag seine Handelsspanne der Vortage impulslos fort und lässt mit konkreten Anreizen weiter auf sich warten. Auf diese Art und Weise können keine größeren Impulse hervorgehen, das anhaltend hohe Niveau lässt aber weiter auf frische Hochs hoffen.

Um diese tatsächlich ansatzweise realisieren zu können, müssten auf der Oberseite der kurzfristige Abwärtstrend seit dem Junihoch sowie die Kursmarke von 12.500 Punkten geknackt werden. Nur hierdurch dürften weitere Kursgewinne zurück an die Junihochs bei 12.913 Punkten einsetzen.

Ein Bruch von rund 12.000 Punkten würde unweigerlich zu einem Test des kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrends bestehend seit Mitte März führen, Abschläge in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 11.718 und 11.806 Zählern müssten dann angenommen werden.

Ein Hinweis vorweg, feiertagsbedingt bleiben die Börsen heute in Hongkong und Kanada geschlossen. Erste Wirtschaftsdaten dagegen trafen bereits in der Nacht zum Mittwoch mit Japans Tankan-Report aus dem verarbeitenden und nicht verarbeitenden Gewerbe für Q2 und dem Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus Juni (endgültig) ein. China zog mit seinem Einkaufsmanagerindex nur wenig später nach.

In Deutschland geht es ab 8:00 Uhr mit Erwerbstätigenzahlen aus Juni (real) und Einzelhandelsumsätzen aus Mai los, zwischen 9:15 Uhr und 11:30 Uhr präsentieren Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, die EWU und Großbritannien ihre entsprechenden Zahlen zum Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per Juni. Ab 13:00 Uhr stoßen schließlich die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche sowie um 13:30 Uhr mit Challenger-Stellenstreichungen aus dem abgelaufenen Monat dazu. Hauptaugenmerk wird jedoch auf dem ADP-Beschäftigtenindex ex Agrar aus Juni liegen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.350 // 12.500 // 12.617 // 12.763 // 12.880 // 13.000 Unterstützungen: 12.000 // 11.806 // 11.718 // 11.624 // 11.577 // 11.488

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.